社交距離難做到 包正豪：為何不供應足夠口罩強制戴？

為新冠肺炎防疫，中央流行疫情指揮中心建議要保持社交距離。淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長院長包正豪在臉書表示，關於社交距離這檔事，理想與現實的差距，應該有10個天文單位這麼遠。如果全民戴口罩，社交距離的困境應該可以解決一大半吧？那為什麼不乾脆一點，供應足夠多的口罩，然後強制大家離開家裡就要戴呢？

包正豪說，如果台鐵每節車廂就是只賣1/3座位，然後梅花座畫位，大概有機會在火車上達到社交距離的要求。只不過，你台鐵做得到？在沒有封城，阻斷城際交通之前，每個周末假日南來北往的旅客，每個上班日搭乘火車通勤的旅客，能夠不抗議？將火車代換為高鐵、公車、遊覽車等其他交通工具亦然。

他說，在還能夠自由走動的時候，餐廳還被允許營業的時候，能夠讓餐廳裡保持社交距離？其他行業譬如餐廳改成電影院等亦然。就連在辦公室裡面，只要還沒有異地辦公，一張張辦公桌接在一起，他不知道要怎樣保持社交距離？要實施社交距離，首先就是要停止移動，不然不知道要怎樣實施，既然如此，何必去推動一個擺明做不到的政策？

他表示，在教室也沒辦法，所以教育部很親切提醒：「實際上做不到，就要求師生戴口罩」，這個「建議」很務實。推而廣之，如果全民戴口罩，社交距離的困境應該可以解決一大半吧？那為什麼不乾脆一點，供應足夠多的口罩，然後強制大家離開家裡就要戴呢？