連假景點人潮擠 呂秋遠：莫讓明年出現你的清明

新冠肺炎疫情嚴峻，清明連假多處景點出現擁擠人潮。律師呂秋遠在臉書表示，連假外出要做到標準防疫動作，「你是去玩的，還是去修行的？」如果去修行，趕快回家，忍耐一下，風景會一直在那裡，但是，「明年千萬不能出現你的清明。好好保護自己，好嗎？」

他問，不論是在墾丁，或是任何人擠人的地方，有保持社交距離嗎？有認真洗手、注意隨時戴口罩嗎？有隨時量體溫，注意自己的健康狀況嗎？有刻意不搭任何公共交通工具，並且盡量避免進入公共場所嗎？住宿飯店，有注意消毒，並且隨時注意靠近身邊的人有沒有健康問題嗎？回來家裡以後，會認真做好自主健康管理嗎？

呂秋遠說，這次的新冠病毒真的很厲害，跟17年前的SARS不一樣的。SARS會讓人發燒，所以輕易就可以辨別出來。但是武漢病毒有無症狀就可以傳染、不一定會發燒咳嗽，務必要好好照顧自己。

他說，這時候一定會有漏網之魚，早點找到這些魚最好，因為在無症狀的情況下，你真的無法分辨，隔壁那個人咳嗽，到底是因為喉嚨癢、感冒，還是真的有病毒潛伏在他的體內，正在一公尺內，虎視眈眈的看著你。更別說，這個帶原者所經過的地方，病毒可以殘存一點時間，即使你看到四下無人，那麼會不會有病毒已經隱藏於空氣之中。

呂秋遠說，這些事情沒必要危言聳聽，因為全世界已經幾乎為了這個病毒停擺，我們還能上學、還能維持某種程度的正常工作，是因為我們從來就不相信武漢病毒一點也不可怕，而且中國已經控制得很好，所以我們才能暫時安居在這個小島上。雖然自由受了點限制，但是其他都還好。至少我們不必搶棺材與床位，只要偶爾戲謔的去搶衛生紙。