國道8大地雷路段！ 高公局籲北返要上午出發
今天清明節連續假期第三天，一早國道路段的路況大致良好。高速公路局說，預估今天國道交通量下修為105百萬車公里，約為平日年平均(87百萬車公里)的1.2倍。
相關疏導措施包括：14-21時國5北向高乘載管制、全天封閉國1埔鹽系統、虎尾北向入口、國3名間雙向、中興系統及西濱北向入口、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。
高公局說，預判今天壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北、國3北向竹山-中興、霧峰系統-霧峰、大山-香山、關西-大溪及國5北向宜蘭至坪林等路段，建議北向用路人盡量上午時段出發。
高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。
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