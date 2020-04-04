國道8大地雷路段！ 高公局籲北返要上午出發

四月一日起，台鐵與高鐵已嚴格實施乘車民眾必須戴口罩，不過，有人上車後會為了喝飲料、吃東西而脫掉口罩，台鐵昨晚表示，今天起暫停電話、網路預訂便當；明天起各列車停售便當、飲料與食品，等於四月五日起火車上全無飲食販售，但實際難以阻止乘客自備食物上車。

2020-04-04 00:30