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今明兩天北台偏濕涼 吳德榮：明午後起慎防較大雨勢
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨衛星雲圖顯示，華南向東移岀的雲層發展較低，通過台灣的降水回波強度很弱，苗栗以北及宜、花已有局部降雨，雨勢皆不大。今晨氣溫逐漸下降中。
今、明兩天東北風略增強，氣溫稍降，北台偏濕涼，下周一東北風稍減弱，氣溫略回升。今天白天中部以北、東半部偶有局部短暫雨；今晚至明上午有短暫空檔、降雨減緩；明下午至下周一中部以北、東半部有局部陣雨或雷雨，雨勢增大，有較大雨勢發生的機率。今天北部14至20度、中部16至27度、南部17至30度、東部15至27度。
下周二、周三仍受東北風影響，北台偏濕涼；中部以北、東半部有局部短暫陣雨。下周四、周五連續多日北台濕涼多雨的天氣，得以中斷；大氣轉乾，各地轉為多雲時晴、白天舒適早晚涼，僅東半部偶有零星降雨的機率。
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