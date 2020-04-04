台鐵不賣便當了 車上禁飲食難度高

四月一日起，台鐵與高鐵已嚴格實施乘車民眾必須戴口罩，不過，有人上車後會為了喝飲料、吃東西而脫掉口罩，台鐵昨晚表示，今天起暫停電話、網路預訂便當；明天起各列車停售便當、飲料與食品，等於四月五日起火車上全無飲食販售，但實際難以阻止乘客自備食物上車。

台鐵表示，會視車廂擁擠程度，對飲食的旅客柔性勸說。

不過，相關人士私下說，若禁止飲食與現在戴口罩的規定一樣，不聽勸可以開罰，但車上僅有一名列車長，要查票、補票、處理各種糾紛，不太可能只是為了有人吃便當，找鐵路警察來開罰單。且台鐵、高鐵長程路線可能二個小時以上，要求老弱婦嬬不准在用餐時間吃東西，實在太不人道了。

依社交距離注意事項，若未能維持適當社交距離，禁止在大眾運輸系統用餐。交通部說可供台鐵、高鐵作為規範旅客用餐依據。由於捷運原本就不能飲食，這項指引影響最大的就是雙鐵，其中台鐵停售咖啡也不供應飲水、紙杯；高鐵七日起停售熱飲。

在新冠肺炎疫情之前，台鐵一天車售便當約兩千個，疫情升溫之後的三月，降到一千個左右。台鐵研判，與整體運量降低以及民眾對密閉空間內用餐的顧忌有關。

不僅如此，全台的台鐵車站便當銷量平均掉三成。若未來車內完全停售配合防疫，民眾在車站預買鐵路便當上車享受的習慣，恐怕跟著退縮，此舉也將衝擊雙鐵重要副業。