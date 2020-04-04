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大家族掃墓習俗紛從簡 兩岸視訊遙祭

聯合報 / 記者蔡家蓁余采瀅胡蓬生高宇震／連線報導
台中市王姓宗親會今年首度以視訊連線，讓兩岸宗親跨海祭祖。 記者余采瀅／攝影
台中市王姓宗親會今年首度以視訊連線，讓兩岸宗親跨海祭祖。 記者余采瀅／攝影

因疫情影響，台中王姓宗親會無法赴大陸福州參加祭祀大典，昨以視訊連線祭祖。 記者余采瀅／攝影
因疫情影響，台中王姓宗親會無法赴大陸福州參加祭祀大典，昨以視訊連線祭祖。 記者余采瀅／攝影

因應新冠肺炎疫情，今年清明祭祖，一些大家族都減少祭祖人數、精簡流程，連祭後聚餐習俗都取消，近年創下萬人掃墓紀錄的桃園新屋「葉五美公清明祭祖」，也決定今天只派出十人代表祭拜，有些家族則用視訊連線表達對祖先的敬意。

每年清明節前一日，金門瓊林蔡氏家族都會到位於金防部核心地帶的太武山管制區內，連同旅居南洋或台灣的宗親一起掃墓祭祖，過去六百多人在祖墳旁站著「吃頭」，場面盛大。今年受疫情影響，特地從外地回金門祭祖的人數寥寥無幾，僅剩當地的「頭家」代表前往掃墓，人數約卅人。

蔡氏宗親會昨天的掃墓儀式一切從簡，且僅祭拜不吃頭，儀式完成後就結束，減少群聚時間。

瓊林里長蔡顯明說，早年族人就地食用祭祀祖先後的牲禮、果品，「席地而食」成為金門清明祭祖一大特色；近幾年改為「辦桌」，大家站著吃，方便走動，聯繫情誼。今年因疫情影響，蔡氏宗親開會討論過後，決定取消「吃頭」，掃墓祭祖後便結束，一切簡單隆重。

台中市王姓宗親會每年清明節前後，會率團前往大陸福州參加開閩三王祭祀大典，感念唐朝開閩三王對開墾福建所作的貢獻。今年宗親會成員無法前往福州參加祭祖，兩岸宗親會決定首度以視訊連線，讓兩岸宗親跨海祭祖。

另外，號稱全台最大、有近二五○年歷史的桃園新屋「葉五美公清明祭祖」，近年都有海內外萬名子孫齊聚掃墓，今年因擔心有群聚感染疑慮，經葉春日公派下協進會理監事會決定，今天取消大規模祭祖儀式，改以五大房經理，共十人代表祭拜，加上工作人員廿人，共卅人參與，一切從簡。

每年清明節，苗栗縣前縣長傅學鵬家族及傅氏宗親會也都有千人參與祭祖，中午席開百桌聚餐，今年除請外縣市宗親不必前來，縣內宗親也改採「流水席」方式隨到隨拜、拜完就走，傅氏宗親會強調，屆時會向祖公、祖婆秉明。

清明節 新冠肺炎

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大家族掃墓習俗紛從簡 兩岸視訊遙祭

因應新冠肺炎疫情，今年清明祭祖，一些大家族都減少祭祖人數、精簡流程，連祭後聚餐習俗都取消，近年創下萬人掃墓紀錄的桃園新屋「葉五美公清明祭祖」，也決定今天只派出十人代表祭拜，有些家族則用視訊連線表達對祖先的敬意。

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