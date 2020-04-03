遵守社交距離 台鐵宣布4月5日起列車上停售便當、飲料

4月1日起，台鐵與高鐵已嚴格實施乘車民眾必須戴口罩，不過，有人上車後會為了喝飲料、吃東西而脫掉口罩。台鐵今天深夜表示，從明天（4月4日）起暫停列車電話預訂與票訂便當服務；另自後天（4月5日）起各列車停售便當、飲料與食品，乘客預訂的車上便當也同時停送。但實際難以阻止乘客自備食物上車。

台鐵表示，會視車廂擁擠的程度，勸導旅客遵守規定勿於車上飲食，維護自我及他人的健康。另提醒長程旅客如有個人健康管理需求，務必於上車前備妥所需物品。

依社交距離注意事項，若未能維持適當社交距離，禁止在大眾運輸系統用餐。交通部說可供台鐵、高鐵作為規範旅客用餐依據。由於捷運原本就不能飲食，這項指引影響最大的就是雙鐵，其中台鐵停售咖啡也不供應飲水、紙杯；高鐵7日起停售熱飲。

實際上，依社交距離的指示，想在車上吃便當，代表在對號列車上，前、後排及左、右兩邊的座位都不能有其他人，才可能脫下口罩用餐。

不過，相關人士私下說，若禁止飲食與現在戴口罩的規定一樣，不聽勸可以開罰，但車上僅有一名列車長，要查票、補票、處理各種糾紛，不太可能只是為了有人吃便當，找鐵路警察來開罰單。且台鐵、高鐵的長程路線可能到兩個小時以上，要求老弱婦嬬不准在用餐時間吃東西，實在太不人道了。

在新冠肺炎疫情前，台鐵一天車售便當約2000個，疫情升溫之後的3月，降到1000個左右。台鐵研判，與整體運量降低以及民眾對密閉空間內用餐的顧忌有關。

不僅如此，全台的台鐵車站便當銷量平均掉三成。若未來車內完全停售配合防疫，民眾在車站預買鐵路便當上車享受的習慣，恐怕跟著退縮，此舉也將衝擊雙鐵重要副業。高鐵表示，相關政策都在了解中。

立委趙正宇表示，上個月他就曾經在立法院質詢時質疑台鐵基於防疫而停售車上咖啡，卻繼續販賣便當，這樣的防疫標準讓人感到困惑。對於今天確定暫停販售車上便當，趙正宇表示，也許對長途旅客造成一點不便，不過為了防疫，相信民眾應該能夠忍耐一下。不過，他也認為交通部應該敦促雙鐵標準一致。