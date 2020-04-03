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傳韓籍夫妻拒罰又企圖落跑出境 高市衛生局釐清中

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
韓籍夫婦於桃園國際機場被攔下。 報系資料照
韓籍夫婦於桃園國際機場被攔下。 報系資料照

一對韓國籍夫妻2月25日來台觀光，因未在在飯店執行檢疫，各被裁罰15萬元未繳，行政執行署強制執行時兩人竟準備「落跑」出境，結果4月2日在桃園國際機場被攔截，但執行署人員檢視這對夫妻的隨身物品，發現他們身上僅剩1400元台幣及韓元6元。不過高雄市衛生局晚間表示，還在釐清相關情節。

據行政執行署調查，這對韓籍夫妻2月間自高雄小港機場入境，因違反檢疫隔離規定，被高雄市政府衛生局各罰15萬元，不過2人遲未繳錢，高雄市衛生局4月1日將兩人移送行政執行署高雄分署執行，沒想到這對夫妻已離開飯店，下落不明，當日即限制出境，也連繫國際機場台北分署及桃園分署待命，三處分署合作，昨天在桃園機場攔截兩人成功。

據了解，這對韓籍夫妻入境時只帶5萬元台幣左右，被要求在飯店檢疫時違反規定，沒繳罰款又失聯，身上的5萬元現金已差不多花光。

衛生局 夫妻 桃園機場

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