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明下午北返車潮湧現 國5北向實施高乘載管制

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
清明連假第三天下午北返車潮將湧現，國5北向將實施高乘載管制。本報資料照片
清明連假第三天下午北返車潮將湧現，國5北向將實施高乘載管制。本報資料照片

明天是清明連假第三天，高速公路局預估國道交通量下修為105百萬車公里，約平日的1.2倍。明天將是北返車潮最多的一天，預估有八個地雷路段，提醒用路人留意或改走其他道路。

高公局也實施相關疏導措施，包括14至21時國5北向高乘載管制；全天封閉國1埔鹽系統、虎尾北向入口、國3名間雙向、中興系統及西濱北向入口。另也實施單一費率，0到5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局預判明日壅塞路段包括國1北向西螺到埔鹽系統、南屯到后里、新竹系統到竹北、國3北向竹山到中興、霧峰系統到霧峰、大山到香山、關西到大溪及國5北向宜蘭至坪林等路段，建議北向用路人盡量上午出發，節省寶貴時間。

今天是清明連假第二天，西部國道暢通，南向上午10時左右出現較大車潮，壅塞路段有國1南向湖口到竹北、國3南向烏日到霧峰系統；中午過後南向車流即逐漸疏解；北向車流則大致順暢。

高公局說，今天國5南向中午12時高乘載管制結束後湧現車潮，壅塞路段為石碇到頭城，約下午5時疏解完畢；北向於下午3時起出現車潮，壅塞路段宜蘭到坪林。截至下午5時，國道交通量為68.4百萬車公里，預估全日交通量為105百萬車公里。

高公局也說，假期間已規劃四條長途及七條短途替代道路，供民眾尖峰時段避開高速公路塞車路段。長途部分，建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近的民眾盡量利用省縣道，不要上國道，「轉換道路更好走，避免塞在車陣中」。

國道 車潮 高乘載管制

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