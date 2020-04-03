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雖不能像唐鳳「腦控用路人」…林佳龍讚許行控幕後團隊

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
交通部長林佳龍昨天至高公局應變中心，瞭解清明節連假國道防疫與疏運作業情形。圖／取自林佳龍臉書
交通部長林佳龍昨天至高公局應變中心，瞭解清明節連假國道防疫與疏運作業情形。圖／取自林佳龍臉書

交通部長林佳龍昨天至高公局應變中心，瞭解清明節連假國道防疫與疏運作業情形。他說，高公局、公總的員工「雖沒辦法像唐鳳那樣腦控用路人」，透過控制號誌、資訊可變標誌、快速排除事故，仍然可以維持行車速度。

林佳龍在臉書貼文提到，這四天連假首度試辦蘇花改的東澳—和平提速，從原本最高速限60提到70公里，並將最低速限提到50公里，避免烏龜車帶路，目前看起來成效尚可。他說，受限路況，蘇花改不像快速道路可以一個速率通到底，因此對民眾加強宣導非常重要。

從春節到清明，交通的防疫層次從空運轉到陸運，就像接力賽一樣。我要特別拜託大家配合公共運輸到防疫注意事項，一起守住防疫成效，避免無法追溯的社區感染，一起守護台灣。

連假 林佳龍 蘇花改

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