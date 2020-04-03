在家做美味早餐好簡單／蔬菜豆腐煎餅、乳酪蔬菜煎餅

寫部落格這些年，有些新手主婦會留言告訴我對廚房的事完全不熟悉，心裡覺得非常惶恐。我都會告訴她們，其實面對烹飪料理不需要害怕，只要多做幾次，熟悉材料，照著家人的口味再做調整，一定會越來越順利。

任何事沒有天生就會的，有興趣並且願意多嘗試，沒有什麼做不來。自己調理，除了可以選擇信任的食材，甜度鹹度也能夠自己掌握，一方面照顧到家人的健康，也享受庖廚的樂趣，何樂不為。廚房就是一個幸福家庭的中心，而妳就是這個小天地的女王！

【煎餅食譜一：蔬菜豆腐煎餅】

忙碌的時候，沒有太多時間準備餐點，翻一翻冰箱的材料就可以簡單煎個餅吃。

將不同的澱粉混合成的麵糊口感很特別，加入大量的豆腐蔬菜，讓這個煎餅更有充分的營養及飽足感。

煎餅食譜一：蔬菜豆腐煎餅。圖／幸福文化提供

份量：約4～5人份

材料

紅蘿蔔1/4根

木耳2朵

九層塔1小把

豆腐200g

雞蛋1個

蝦皮1小把

豆芽菜50g

在來米粉40g

低筋麵粉60g

太白粉20g

水50cc

鹽1/2t

白胡椒粉適量

煎餅食譜一：蔬菜豆腐煎餅，豆腐用叉子壓成泥狀。圖／幸福文化提供 煎餅食譜一：蔬菜豆腐煎餅，混合成為均勻的麵糊。圖／幸福文化提供 煎餅食譜一：蔬菜豆腐煎餅材料拌勻。圖／幸福文化提供

做法

1 紅蘿蔔刨成絲，木耳切成細絲，九層塔切碎。

2 豆腐用叉子壓成泥狀。

3 依序將所有的材料加入，混合成為均勻的麵糊。

4 鍋中倒約4T沙拉油，油熱後將麵糊全部倒入，平均鋪開。（喜歡薄一點的，分兩次煎可煎的更脆。）

5 將兩面都煎至呈現金黃色即可，起鍋切成適合的大小。吃的時候可以沾甜辣醬，風味更好。

【煎餅食譜二：乳酪蔬菜煎餅】

煎餅食譜二：乳酪蔬菜煎餅。圖／幸福文化提供

忙碌的上班族大多是在外面買早餐，能夠在家做早餐很不容易。這種加入大量新鮮蔬菜及乳酪煎成的簡易料理，應該很適合當做陽光早餐。這也是Leo很喜歡的早餐之一，熱熱的餅讓人特別有胃口。

麵糊與蔬菜絲可在前一天晚上分別準備好，早上混合好就可以直接煎。煎好的餅吃得到清脆的高麗菜，馬鈴薯絲也讓煎餅整體味道變得更濃郁細緻。也可以加入培根或火腿。其中，蔬菜的材料份量可依照個人的喜好調整。

煎餅食譜二：乳酪蔬菜煎餅備料。圖／幸福文化提供

份量：約2片（直徑30cm的平底鍋）

材料：

1.麵糊

中筋麵粉120g

全麥麵粉30g

雞蛋2個

牛奶150cc

鹽1/4t

白胡椒粉少許

2.蔬菜

馬鈴薯1/2個

紅蘿蔔1/4根

高麗菜2～3片

青蔥2支

蝦皮1T

培根2片

切達乳酪50g

準備工作

1.馬鈴薯、紅蘿蔔刨成細絲，高麗菜切成絲，青蔥切小段，培根切小段，切達乳酪（或任何口味乳酪絲或乳酪片）切小塊。

2.粉類及牛奶秤量好。

作法

1.中筋麵粉與全麥麵粉放入盆中混合均勻。

2.將雞蛋及牛奶加入，用打蛋器攪拌均勻成為無粉粒狀態的麵糊。

3.加入鹽及白胡椒粉調味，接著封上保鮮膜，放置20分鐘。（可以前一天晚上先準備好麵糊，完成此階段後，封上保鮮膜密封，放入冰箱冷藏。）

4.再依序將適當的蔬菜絲、蝦皮、培根及乳酪塊加入混合均勻。

5.平底鍋中放入適當的油，倒入一半的麵糊攤平。以小火煎到兩面呈現金黃色即可。

● 作者介紹：胡涓涓，「Carol自在生活」粉絲團、「自在生活Carol」YouTube頻道主持人，用料理記錄了外婆與母親傳承的家傳好味，書寫餐桌的日常美好。

【摘文選自：《麵點新手必備的第一本書》、作者：胡涓涓、圖文：幸福文化提供、柯意如整理】