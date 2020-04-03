快訊

和確診女保全討論團購沒戴口罩 附近住戶染上新冠肺炎

北部高級社區確診女保全疫情再擴大 接觸者確定感染

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在家做美味早餐好簡單／蔬菜豆腐煎餅、乳酪蔬菜煎餅

聯合報 / 文／胡涓涓
煎餅食譜一：蔬菜豆腐煎餅，將兩面都煎至呈現金黃色即可，起鍋切成適合的大小。圖／幸福文化提供
煎餅食譜一：蔬菜豆腐煎餅，將兩面都煎至呈現金黃色即可，起鍋切成適合的大小。圖／幸福文化提供

寫部落格這些年，有些新手主婦會留言告訴我對廚房的事完全不熟悉，心裡覺得非常惶恐。我都會告訴她們，其實面對烹飪料理不需要害怕，只要多做幾次，熟悉材料，照著家人的口味再做調整，一定會越來越順利。

任何事沒有天生就會的，有興趣並且願意多嘗試，沒有什麼做不來。自己調理，除了可以選擇信任的食材，甜度鹹度也能夠自己掌握，一方面照顧到家人的健康，也享受庖廚的樂趣，何樂不為。廚房就是一個幸福家庭的中心，而妳就是這個小天地的女王！

【煎餅食譜一：蔬菜豆腐煎餅】

忙碌的時候，沒有太多時間準備餐點，翻一翻冰箱的材料就可以簡單煎個餅吃。

將不同的澱粉混合成的麵糊口感很特別，加入大量的豆腐蔬菜，讓這個煎餅更有充分的營養及飽足感。

煎餅食譜一：蔬菜豆腐煎餅。圖／幸福文化提供
煎餅食譜一：蔬菜豆腐煎餅。圖／幸福文化提供

份量：約4～5人份

材料

紅蘿蔔1/4根

木耳2朵

九層塔1小把

豆腐200g

雞蛋1個

蝦皮1小把

豆芽菜50g

在來米粉40g

低筋麵粉60g

太白粉20g

水50cc

鹽1/2t

白胡椒粉適量

煎餅食譜一：蔬菜豆腐煎餅，豆腐用叉子壓成泥狀。圖／幸福文化提供
煎餅食譜一：蔬菜豆腐煎餅，豆腐用叉子壓成泥狀。圖／幸福文化提供
煎餅食譜一：蔬菜豆腐煎餅，混合成為均勻的麵糊。圖／幸福文化提供
煎餅食譜一：蔬菜豆腐煎餅，混合成為均勻的麵糊。圖／幸福文化提供
煎餅食譜一：蔬菜豆腐煎餅材料拌勻。圖／幸福文化提供
煎餅食譜一：蔬菜豆腐煎餅材料拌勻。圖／幸福文化提供

做法

1 紅蘿蔔刨成絲，木耳切成細絲，九層塔切碎。

2 豆腐用叉子壓成泥狀。

3 依序將所有的材料加入，混合成為均勻的麵糊。

4 鍋中倒約4T沙拉油，油熱後將麵糊全部倒入，平均鋪開。（喜歡薄一點的，分兩次煎可煎的更脆。）

5 將兩面都煎至呈現金黃色即可，起鍋切成適合的大小。吃的時候可以沾甜辣醬，風味更好。

【煎餅食譜二：乳酪蔬菜煎餅】

煎餅食譜二：乳酪蔬菜煎餅。圖／幸福文化提供
煎餅食譜二：乳酪蔬菜煎餅。圖／幸福文化提供

忙碌的上班族大多是在外面買早餐，能夠在家做早餐很不容易。這種加入大量新鮮蔬菜及乳酪煎成的簡易料理，應該很適合當做陽光早餐。這也是Leo很喜歡的早餐之一，熱熱的餅讓人特別有胃口。

麵糊與蔬菜絲可在前一天晚上分別準備好，早上混合好就可以直接煎。煎好的餅吃得到清脆的高麗菜，馬鈴薯絲也讓煎餅整體味道變得更濃郁細緻。也可以加入培根或火腿。其中，蔬菜的材料份量可依照個人的喜好調整。

煎餅食譜二：乳酪蔬菜煎餅備料。圖／幸福文化提供
煎餅食譜二：乳酪蔬菜煎餅備料。圖／幸福文化提供

份量：約2片（直徑30cm的平底鍋）

材料：

1.麵糊

中筋麵粉120g

全麥麵粉30g

雞蛋2個

牛奶150cc

鹽1/4t

白胡椒粉少許

2.蔬菜

馬鈴薯1/2個

紅蘿蔔1/4根

高麗菜2～3片

青蔥2支

蝦皮1T

培根2片

切達乳酪50g

準備工作

1.馬鈴薯、紅蘿蔔刨成細絲，高麗菜切成絲，青蔥切小段，培根切小段，切達乳酪（或任何口味乳酪絲或乳酪片）切小塊。

2.粉類及牛奶秤量好。

作法

1.中筋麵粉與全麥麵粉放入盆中混合均勻。

2.將雞蛋及牛奶加入，用打蛋器攪拌均勻成為無粉粒狀態的麵糊。

3.加入鹽及白胡椒粉調味，接著封上保鮮膜，放置20分鐘。（可以前一天晚上先準備好麵糊，完成此階段後，封上保鮮膜密封，放入冰箱冷藏。）

4.再依序將適當的蔬菜絲、蝦皮、培根及乳酪塊加入混合均勻。

5.平底鍋中放入適當的油，倒入一半的麵糊攤平。以小火煎到兩面呈現金黃色即可。

●　作者介紹：胡涓涓，「Carol自在生活」粉絲團、「自在生活Carol」YouTube頻道主持人，用料理記錄了外婆與母親傳承的家傳好味，書寫餐桌的日常美好。

【摘文選自：《麵點新手必備的第一本書》、作者：胡涓涓、圖文：幸福文化提供、柯意如整理】

書名／《麵點新手必備的第一本書》、作者／胡涓涓、圖／幸福文化提供
書名／《麵點新手必備的第一本書》、作者／胡涓涓、圖／幸福文化提供

高麗菜 雞蛋

延伸閱讀

新手食譜／蔬食煎餅上桌！在家變化早餐很簡單

【食譜】清蒸豆腐雞肉丸。電鍋低醣低脂料理

食譜／小時眷村味──豆瓣醬澆汁燒豆腐

食品加工廠過期冷凍豬肉再製培根 5萬880公斤流入市面

相關新聞

注意！這動作比摸臉更危險 醫師警告恐沾染病毒

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，目前確診人數已經累計破百萬人，逾5萬人死亡，各國紛紛全力防堵疫情擴大，專家提醒除了戴口罩、使用消毒液清潔之外，勤洗手更是不可或缺的一環，畢竟手部的細菌太多，萬一沾到病毒又摸到臉口鼻，就很容易染病。而如今更有醫生指出現代人滑手機比摸臉更加頻繁，重度使用者還會一天碰觸超過5千次，反而更容易感染病菌。

上班族請注意！壞消息幾點可以跟老闆講？選對這個時間保平安

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，全球停擺經濟轉差，工作上的壞消息不少，要告訴上司又想全身而退，原來有一個絕佳時辰，選對了你就保平安。

她才24歲為何選擇離開？一所頂大短時間內4名學生自殺

幾乎每個人，都能說出自己有朋友正承受這樣的痛苦，然而直到面臨死別，才知道這個已籠罩全台兩百萬人、一年帶走數千條寶貴生命的疾病，我們仍然陌生。去年，一所頂大短時間內4名學生自殺

天文館：金星今、明與七姊妹相會 錯過再等8年

今明傍晚將有精彩天象！台北市立天文館表示，金星將運行至8年一度的特殊位置，與美麗的昴宿星團相會，今、明傍晚是最佳觀賞時機...

國5南向壅塞！ 高公局：下午國5北向將有一波北返車潮

今天清明節連續假期第二天，中午國5之後出現南向壅塞車潮，南港系統到坪林行控南向路段，時速低於40公里，甚至只有22公里。

居家檢疫趴趴走 警察忙翻「心驚驚」

不時發生居家檢疫或居家隔離者違反規定「趴趴走」，讓警方疲於奔命；國民黨立委林為洲說，警察除了原有勤務，現在要天天抓亂跑的...

在家做美味早餐好簡單／蔬菜豆腐煎餅、乳酪蔬菜煎餅

寫部落格這些年，有些新手主婦會留言告訴我對廚房的事完全不熟悉，心裡覺得非常惶恐。我都會告訴她們，其實面對烹飪料理不需要害...

用電鍋做一桌／ 獅子頭、冬瓜封、四神湯 電鍋素超簡單

電鍋是大家的好朋友，電鍋幾乎是台灣人家裡的必備電器之一，更是外宿者或者出國留學行李中必帶的行頭。萬能的電鍋不僅能蒸飯，還...

保持車廂社交距離 台鐵：有進一步指示會停售車內便當

中央流行疫情中心指揮中心前天公布社交距離注意事項，指若未能維持適當的社交距離，禁止在大眾運輸系統用餐。交通部也說可供台鐵...

職業大型車駕照 放寬到68歲

汽車運輸業駕駛人力不足已影響產業發展，交通部說，鑑於高齡化社會及延後退休年齡為國際趨勢，將職業大型車駕駛換照年齡，從65歲提高到68歲。年滿65歲的駕駛限日間執勤，總駕駛時間、休息間隔時間及行駛路線等都有另外限制。若今年能上路，最多可增加3369名駕駛。

連假次日一路通 明北返避8地雷路段

今天清明連假第二天，國道各路段上午大致暢通。高速公路局表示，今天凌晨零時到10時車流量僅去年同期七成，今天午後只有宜蘭北向台北路段可能塞車。

避乘大眾運輸 租車代步夯

和泰集團旗下的和運隨租隨還汽機車租賃品牌iRent推出新政策，汽機車轉乘送免費騎機車30分鐘，吸引更多消費者參與使用共享汽機車服務。只要民眾於1小時內使用iRent汽機車相互轉乘，可享有免費騎機車30分鐘優惠。

熱門新聞

注意！這動作比摸臉更危險 醫師警告恐沾染病毒

周日起雨勢增大 吳德榮：好天氣要等到下周四

名醫與疾病的對話╱佛系減肥法 持久就能甩油

領口罩全家系統出問題 陳時中：三點多可排除

探病規則急轉彎 台大宣布明起禁止探視

撐不住了！香港洲際酒店資遣員工 進行30年來最大翻修

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。