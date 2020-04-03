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用電鍋做一桌／ 獅子頭、冬瓜封、四神湯 電鍋素超簡單

聯合報 / 文／江豔鳳、朱雀文化提供
清蒸素獅子頭（3～4 人份）。圖／朱雀文化提供
清蒸素獅子頭（3～4 人份）。圖／朱雀文化提供

電鍋是大家的好朋友，電鍋幾乎是台灣人家裡的必備電器之一，更是外宿者或者出國留學行李中必帶的行頭。萬能的電鍋不僅能蒸飯，還能做出百種料理，它的用途絕對不是只拿來煮飯、燉湯，只要你想得到的料理，電鍋幾乎都能做得到！

【按一鍵就OK！電鍋素超簡單】

● 第一道菜：清蒸素獅子頭（3～4 人份）

難易度★★★

材料：板豆腐 1/2 盒、荸薺 6 個、乾香菇 3 朵、豆皮 60 公克、芋頭 80 公克、薑 10 公克、芹菜 10 公克、麵包粉 1 大匙、太白粉 1 大匙

調味料：鹽 1/4 小匙、糖 1/4 小匙、胡椒粉少許、五香粉少許

做法：

1.板豆腐掐碎後，用棉布袋壓出水分。

2.荸薺拍扁後切碎；乾香菇泡軟後切碎；豆皮切碎；芋頭蒸熟壓成泥；薑和芹菜都切末。

3.取容器，放入豆腐、香菇、豆皮、荸薺、芋頭、薑、芹菜、以及麵包粉、太白粉，倒入調味料拌勻成餡料。

4.將餡料捏成一個個圓球狀的大丸子，排入蒸盤中。

5.外鍋倒入 1 杯水，蒸盤移入電鍋中，按下開關，煮至開關跳起即完成。

秘訣：

1.這道料理屬於清爽的口感，如果想要吃重口味，可以在步驟4 改用油炸。

2.獅子頭可以多做幾顆，蒸好或炸好，再放入冰箱冷凍保存。

料理小學堂：獅子頭的由來

隋朝時期就有「獅子頭」這道料理的出現，最初被叫作「四喜丸子」或「大肉丸子」。據說隋煬帝南巡揚州，對當地景致讚不絕口，要求御廚以當地美景為題，製作出「松鼠鱖魚」、「金錢蝦餅」、「象牙雞條」和「葵花獻肉」這四道佳餚，其中「葵花獻肉」就是由「四喜丸子」變化而來。

一直到唐朝時，酷愛研究美食的郇國公在家裡宴客，當天就有一道「葵花獻肉」，郇國公看那肉丸做成的葵花心圓潤飽滿，形狀像雄獅子的頭，就將「葵花獻肉」改名叫「獅子頭」，至此「獅子頭」就成了江南地區最有名的傳統名菜。獅子頭雖然是著名的肉菜，現在改成素菜滋味也是很不錯的呢！

● 第二道菜：冬瓜封（3～4 人份）

難易度★

材料：冬瓜 400 公克、薑片 15公克、薑少許、辣椒少許、香菜少許、熱水 1000c.c.、油 2 大匙

調味料：醬油5大匙、鹽少許、糖 1 大匙、胡椒粉少許

素食冬瓜封（3～4 人份）。圖／朱雀文化提供
素食冬瓜封（3～4 人份）。圖／朱雀文化提供

做法：

1.冬瓜削除外皮後去籽，洗淨後切大塊；15 公克薑切片；另準備少許薑和辣椒，都切絲。

2.取內鍋，加入 2 大匙油，放入薑片、調味料拌勻，然後放入冬瓜，倒入 1000c.c. 熱水。

3.外鍋倒入 2 杯水，內鍋移入電鍋中，按下開關，煮至開關跳起後再燜 10 分鐘，放入薑絲、辣椒絲和香菜即完成。

秘訣：

1.如果使用冬瓜頭（或尾）來製作，可以填入香菇等內餡一起蒸，滋味更鮮。

2.除了冬瓜，也可以用高麗菜來製作。

料理小學堂：客家的「封」菜

冬瓜封與肉封、高麗菜封並稱為「客家三封」，「封」是客家語中「爌」（焢）的意思，也就是燜到爛熟。「冬瓜封」及「高麗菜封」，是南部六堆地區的客家人研發出來的菜餚。「冬瓜封」及「高麗菜封」這兩道都是非常容易做的菜餚，只是要花些時間，把醬油和鹽等佐料，放進冬瓜或高麗菜裡，其他就交給電鍋，慢慢燜煮即成。

● 第三道菜：素四神湯（3～4人份）

難易度★★

材料：豆腸 200 公克、薏仁 100 公克、芡實 80 公克、淮山 60 公克、茯苓 60 公克、蓮子 50 公克、當歸 8 公克、川芎 5 公克、水 1200c.c.

調味料：鹽 1/2 大匙

素四神湯（3～4 人份）。圖／朱雀文化提供
素四神湯（3～4 人份）。圖／朱雀文化提供

做法：

1. 豆腸切段備用。

2. 將四神藥材（薏仁、芡實、淮山、茯苓、蓮子、當歸和川芎）洗淨，放入內鍋，倒入 1200c.c. 水。

3. 外鍋倒入 11/2 杯水，內鍋移入電鍋中，按下開關，煮至開關跳起後再燜 10 分鐘。

4. 打開鍋蓋，加入豆腸、調味料，外鍋再倒入 1/2 杯水，按下開關，煮至開關跳起後再燜 5 ～ 10 分鐘即完成。

秘訣：

1.沒有酒禁者，可以在起鍋前加一些當歸酒，滋味更佳。

2.想快速讓四神食材軟爛，可以用電鍋先將食材蒸煮熟，冷凍後再煮。

3.除了豆腸，也可以加入菇類、栗子、堅果類食材。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

料理小學堂：四神湯

「四神湯」是一般人常吃的藥膳之一，原稱「四臣湯」，是用芡實、蓮子、淮山、茯苓等四味中藥燉煮豬肚而成。

相傳乾隆皇帝下江南時，隨行的四位大臣因為舟車勞頓而累倒。乾隆著急下令尋覓良醫妙方，有人以「芡實、蓮子、淮山、茯苓燉煮豬肚」，讓大臣們服用後立即康復，於是乾隆昭告天下「四臣，事成！」，從此「四臣湯」就在民間廣為流傳。因為閩南語的「臣」和「神」發音相同，所以就被稱為「四神湯」。

● 作者介紹：江豔鳳

因為喜歡吃媽媽做的菜，無師自通學會台灣小吃、麵食、米食等中式料理。從事烹飪教學工作多年，因個性開朗活潑、認真負責和細心，加上耐心的教學態度，廣受學生歡迎，一直是補習班裡的人氣烹飪老師。這幾年平日吃早齋，加上初一、十五茹素已成習慣，因此對素菜有更深一層的研究，不斷努力研發做出更好吃的素料理。

【摘文選自：《按一鍵就OK！電鍋素超簡單》、作者：江豔鳳、圖文：朱雀文化提供、柯意如整理】

編按：使用電器，請務必注意居家安全，因各產品不同需自行詳讀廠商說明書。

書名／《按一鍵就OK！電鍋素超簡單》、作者／江豔鳳、圖／朱雀文化提供
書名／《按一鍵就OK！電鍋素超簡單》、作者／江豔鳳、圖／朱雀文化提供

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