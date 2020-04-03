保持車廂社交距離 台鐵：有進一步指示會停售車內便當

中央流行疫情中心指揮中心前天公布社交距離注意事項，指若未能維持適當的社交距離，禁止在大眾運輸系統用餐。交通部也說可供台鐵、高鐵作為規範旅客用餐依據。台鐵表示若指揮中心或交通部有進一步指示，會配合辦理停止在車上販售便當、食品。

指揮中心說，有關大眾運輸部分，儘可能保持室外1公尺、室內1.5公尺的社交距離，若正確佩戴口罩可豁免社交距離。但若未能維持適當社交距離，禁止在大眾運輸系統用餐。交通部發布新聞稿說，此一指引可供台鐵、高鐵作為規範旅客用餐依據。不過台鐵、高鐵都未接獲指示，到底具體作法為何。

捷運系統原本就不能用餐、飲水，此波疫情影響最大的仍是雙鐵，台鐵停售咖啡，也不再供應飲水、紙杯；高鐵7日起停售熱飲。台鐵說，目前車上餐盒有推車販售及網路隨票預訂兩種方式，網訂限50列次。在新冠肺炎疫情之前，一天車售約2000個，但疫情升溫之後的3月分，降到1000個左右。台鐵研判，與運量降低，以及民眾對於在密閉公共空間內用餐顧忌有關。不僅如此，全台台鐵的便當銷量平均也掉了三成。

台鐵表示，餐食服務目前如常運作，若指揮中心或交通部因應疫情發展對台鐵、高鐵有指示時，台鐵會配合辦理。目前提前部署，待具體的禁令下達，台鐵才暫停推車的餐盒販售及網訂便當服務，且比照停售咖啡、停供飲水時，給予一定的宣導期。

現在台鐵是以柔性勸導，在乘車時避免飲食、確保安全。依社交距離的指示，乘車想吃便當，又要保持1.5公尺的距離，代表在對號列車上，前、後排及左、右兩邊的座位都不能有其他人，才可能脫下口罩用餐。高鐵表示，對防疫有助益，且符合國家政策，高鐵都樂於了解。