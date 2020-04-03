國5南向壅塞！ 高公局：下午國5北向將有一波北返車潮

今天清明節連續假期第二天，中午國5之後出現南向壅塞車潮，南港系統到坪林行控南向路段，時速低於40公里，甚至只有22公里。

高速公路局說，今天0-5時平均交通量為4.9百萬車公里，為年平均平日(3.7百萬車公里)的1.3倍；截至上午11時，國道全線交通量為28.7百萬車公里，預估今天交通量為105百萬車公里，較預期流量為低。

高公局說，今天上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口-竹北、國3南向烏日-霧峰系統；國5雙向交通狀況則大致良好。預估下午國5北向將有一波北返車潮，建議用路人透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

另外，上午9時58分，國1南向210k內線車道發生3小客車追撞事故，造成後方車流回堵4公里 ；10時36分國1南向203k中線車道發生2小客車追撞事故，回堵3公里，10時37分國3南向44K內線車道發生2小車追撞事故，回堵4公里，均嚴重影響整體車流順暢。