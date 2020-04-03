快訊

高雄橋頭桶屍案 死者疑失蹤6年的林姓離家婦人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國5南向壅塞！ 高公局：下午國5北向將有一波北返車潮

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
今天清明節連續假期第二天，中午國5之後出現南向壅塞車潮，南港系統到坪林行控南向路段，時速低於40公里，甚至只有22公里。圖／取自高公局網站
今天清明節連續假期第二天，中午國5之後出現南向壅塞車潮，南港系統到坪林行控南向路段，時速低於40公里，甚至只有22公里。圖／取自高公局網站

今天清明節連續假期第二天，中午國5之後出現南向壅塞車潮，南港系統到坪林行控南向路段，時速低於40公里，甚至只有22公里。

高速公路局說，今天0-5時平均交通量為4.9百萬車公里，為年平均平日(3.7百萬車公里)的1.3倍；截至上午11時，國道全線交通量為28.7百萬車公里，預估今天交通量為105百萬車公里，較預期流量為低。

高公局說，今天上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口-竹北、國3南向烏日-霧峰系統；國5雙向交通狀況則大致良好。預估下午國5北向將有一波北返車潮，建議用路人透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

另外，上午9時58分，國1南向210k內線車道發生3小客車追撞事故，造成後方車流回堵4公里 ；10時36分國1南向203k中線車道發生2小客車追撞事故，回堵3公里，10時37分國3南向44K內線車道發生2小車追撞事故，回堵4公里，均嚴重影響整體車流順暢。

事故 國道 車道

延伸閱讀

巷口冒出轎車兩機車急煞追撞 車主竟離去羅東警追肇逃

連假次日國道暢通 高公局估明天下午北返8地雷路段

清明連假第2天 國道車流大致順暢

國道5大地雷路段 高公局籲北向上午出發、南向下午出發

相關新聞

注意！這動作比摸臉更危險 醫師警告恐沾染病毒

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，目前確診人數已經累計破百萬人，逾5萬人死亡，各國紛紛全力防堵疫情擴大，專家提醒除了戴口罩、使用消毒液清潔之外，勤洗手更是不可或缺的一環，畢竟手部的細菌太多，萬一沾到病毒又摸到臉口鼻，就很容易染病。而如今更有醫生指出現代人滑手機比摸臉更加頻繁，重度使用者還會一天碰觸超過5千次，反而更容易感染病菌。

上班族請注意！壞消息幾點可以跟老闆講？選對這個時間保平安

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，全球停擺經濟轉差，工作上的壞消息不少，要告訴上司又想全身而退，原來有一個絕佳時辰，選對了你就保平安。

她才24歲為何選擇離開？一所頂大短時間內4名學生自殺

幾乎每個人，都能說出自己有朋友正承受這樣的痛苦，然而直到面臨死別，才知道這個已籠罩全台兩百萬人、一年帶走數千條寶貴生命的疾病，我們仍然陌生。去年，一所頂大短時間內4名學生自殺

人力不足 客運、遊覽車等職業大型車駕駛將可開到68歲

汽車運輸業駕駛人力不足已影響產業發展，交通部說，鑑於高齡化社會及延後退休年齡為國際趨勢，將職業大型車駕駛的換照年齡從65...

龍山寺禁香 空汙濃度陡降！國健署籲祭祖別焚香燒金紙

焚香、燒金紙是國人掃墓的傳統習俗，不過衛福部國健署表示，此舉會增加碳排放而汙染大環境，自身也可能吸入有害物質而影響健康，...

連假次日國道暢通 高公局估明天下午北返8地雷路段

今天清明連假第二天，國道各路段上午大致暢通。高速公路局表示，今天凌晨0時到10時車流量僅去年同期七成，預估今天過中午後，...

女子徒手接貨傷到手骨 以震波治療打掉重練所幸痊癒

高雄一名婦女理貨時貨品突然翻落，她伸手用力接住，雖保住了貨物，卻傷及手骨，就醫穿戴護具還是腫脹不舒服。醫師再經檢查，認為...

台鐵昨兩名旅客發燒不能搭車 693人臨時買口罩無人爭吵

台鐵局4月1日起配合防疫政策，對進站旅客實施全面量測體溫並要求乘車配戴口罩。統計昨天4月2日在板橋、員林站各一名旅客因體...

天文館：金星今、明與七姊妹相會 錯過再等8年

今明傍晚將有精彩天象！台北市立天文館表示，金星將運行至8年一度的特殊位置，與美麗的昴宿星團相會，今、明傍晚是最佳觀賞時機...

國5南向壅塞！ 高公局：下午國5北向將有一波北返車潮

今天清明節連續假期第二天，中午國5之後出現南向壅塞車潮，南港系統到坪林行控南向路段，時速低於40公里，甚至只有22公里。

居家檢疫趴趴走 警察忙翻「心驚驚」

不時發生居家檢疫或居家隔離者違反規定「趴趴走」，讓警方疲於奔命；國民黨立委林為洲說，警察除了原有勤務，現在要天天抓亂跑的...

影／耗資9.6億整建跑道 松山機場飛機起降更舒適安全

松山機場是單跑道營運的首都國際商務機場，也是軍、民合用的機場，各種設施裡面最重要的就是跑道。在2002年加鋪之後，跑道面...

熱門新聞

注意！這動作比摸臉更危險 醫師警告恐沾染病毒

周日起雨勢增大 吳德榮：好天氣要等到下周四

領口罩全家系統出問題 陳時中：三點多可排除

名醫與疾病的對話╱佛系減肥法 持久就能甩油

實名制美意變調 網友爆料口罩抬價轉售「15片400元」

探病規則急轉彎 台大宣布明起禁止探視

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。