居家檢疫趴趴走 警察忙翻「心驚驚」

不時發生居家檢疫或居家隔離者違反規定「趴趴走」，讓警方疲於奔命；國民黨立委林為洲說，警察除了原有勤務，現在要天天抓亂跑的居家檢疫或隔離者，基層快忙翻了，叫苦連天，國民黨立委葉毓蘭表示，這陣子每次遇到基層員警，就會有人向她反映其實他們很害怕常常和潛在的可能確診者接觸，就算是一天發一片口罩還是「心驚驚」。

林為洲說，監控居家檢疫或隔離者的第一線人員是村里幹事，但若只要找不到人或有狀況，就會通知管區派出所，派出所就會派員警親訪，每次都要大概出動兩位警察，隨著病例數每天增多，居家檢疫和隔離者越來越多，基層員警的負擔越來越重，有些小的派出所可能只有5、6個人，平常的勤務如交通事故或民眾報案還是要處理，事情變多，人卻一樣多，基層真的忙翻了。

葉毓蘭說，警察抓違反命令者的工作，已經排擠到他們處理其他事情的時間，現在必須在家隔離或檢疫的人越來越多，但監控的發報系統不時故障，只要一故障警察就要去查看，若是發生在晚上，衛生相關人員多已下班，大部分都是警察處理，基層真的疲於奔命。

林為洲認為，可以考慮從紓困預算中編列津貼發放，讓義警或民防加入監管居家者的行列，因為他們熟悉警察勤務，容易上手，一次一位義警和警察搭配查訪，就能空出一位警察的人力。

葉毓蘭說，既然國家現在有餘力打國際盃捐口罩，更要多照顧基層警察，居家檢疫者越來越多，也越來越多病例是無症狀的，不要讓警察「剉著等」，政府可以發給他們護目鏡或隔離衣等，讓員警保護民眾之餘沒有後顧之憂。