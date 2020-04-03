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影／耗資9.6億整建跑道 松山機場飛機起降更舒適安全

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
交通部長林佳龍今早前往視察整修完的松山機場跑道時表示，機場平日要營運，少有機會做大範圍整建，松山機場、桃園機場在防疫期間航班大量減少，加速建設工程。記者雷光涵／攝影
交通部長林佳龍今早前往視察整修完的松山機場跑道時表示，機場平日要營運，少有機會做大範圍整建，松山機場、桃園機場在防疫期間航班大量減少，加速建設工程。記者雷光涵／攝影

松山機場是單跑道營運的首都國際商務機場，也是軍、民合用的機場，各種設施裡面最重要的就是跑道。在2002年加鋪之後，跑道面層早已超過使用年限，承受各種航機的反覆碾壓，產生裂縫、剝離、坑洞。經過676天於今年2月6日竣工，除了舊有道面刨除重鋪、重建 E滑行道，主跑道並新增中心線燈等，耗資9.6億元。

交通部長林佳龍今早前往視察時表示，機場平日要營運，少有機會做大範圍整建，松山機場、桃園機場在防疫期間航班大量減少，加速建設工程，就像「下雨天無法外出，但可在室內健身、線上工作」。此外，加速公共工程也擴大了內需。

松山機場每天營運時間為早上6時到晚上11時，長度2605公尺、寬60公尺的跑道承接來自四面八方、世界各地的旅客及貨物，肩負載運政府高層、國軍特殊任務、救災救難、離島居民緊急醫療厚送救護等各種使命。所以施工每天只有兩個時段，一是深夜22時40分至上午6時30分、一是中午11時45分至12時25分。尤其主跑道的整修作業，是每日開工、每日查驗、每日竣工、每日驗收、不容出錯。

主跑道舊有道面刨除10公分、回鋪10公分的柔性鋪面及玻纖格網，再加鋪5公分的柔性鋪面，增建跑道中心線燈、迴轉坪燈、滑行道導引線中心線燈，讓駕駛進場降落更安心。此外，增建跑道28端北側迴轉坪及重建E滑行道及E待命坪。E滑行道是航機通往跑道28端的唯一要道，自2011年以來E滑行道的剛性鋪面陸續發生差異沉陷、冒漿、裂縫、擴張等各種損壞。

交通部長林佳龍上午視察台北航空站（松山機場）跑道整建工程。 記者曾吉松／攝影
交通部長林佳龍上午視察台北航空站（松山機場）跑道整建工程。 記者曾吉松／攝影

交通部長林佳龍上午視察台北航空站（松山機場）跑道整建工程。 記者曾吉松／攝影
交通部長林佳龍上午視察台北航空站（松山機場）跑道整建工程。 記者曾吉松／攝影

松山機場 桃園機場 國軍

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