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人力不足 客運、遊覽車等職業大型車駕駛將可開到68歲

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
汽車運輸業駕駛人力不足已影響產業發展，交通部說，鑑於高齡化社會及延後退休年齡為國際趨勢，將職業大型車駕駛的換照年齡從65歲提高到68歲。本報資料照片
汽車運輸業駕駛人力不足已影響產業發展，交通部說，鑑於高齡化社會及延後退休年齡為國際趨勢，將職業大型車駕駛的換照年齡從65歲提高到68歲。本報資料照片

汽車運輸業駕駛人力不足已影響產業發展，交通部說，鑑於高齡化社會及延後退休年齡為國際趨勢，將職業大型車駕駛的換照年齡從65歲提高到68歲。不過，年滿65歲的駕駛限日間執勤，且總駕駛時間、休息間隔時間及行駛路線等都有另外限制。若今年能上路，最多可增加3369名駕駛。

交通部近日預告將修正「道路交通安全規則」表示因應高齡化社會需求及參考國外相關國家經驗，並考量汽車運輸業駕駛人力不足現象，國內有延長大型車職業駕駛人駕駛執照持照年上限需求。

不過大型車因車重、馬力大，又有內輪差且行車視野死角大，發生事故危險性遠高於小型車。交通部說，考量年滿65歲的大型車駕駛人駕

車疲勞程度、體格體能負荷程度、夜間視力退化等，是有條件的放寬持照年齡上限。

原本年滿60歲的職業駕駛人，每年就必須做一次體檢，在放寬持照年齡以後，逾65歲的大型職業駕駛人將比照逾68歲的小型車職業駕駛，必須通過睡眠品質問卷評估、運動心電圖檢查、尿液檢驗、血液檢驗、生化檢驗。

配合配合「道路交通安全規則」修正，「汽車運輸業管理規則」也一併訂出相關配套，增訂汽車運輸業調派所屬逾65歲持有合格大型車職業駕駛執照駕駛人執行駕駛勤務之駕駛時段、駕駛時間及行駛路線等規定。執行駕駛勤務限於上午6時至下午6時，每日總駕駛時間以八小時為限；連續駕車三小時，至少應有30分鐘休息，休息時間如採分次實施者每次應不得少於十五分鐘。此外，連續兩個工作日之間，應有連續十小時以上休息時間。

另外，年滿65歲的遊覽車駕駛只能開交通車。國道客運路線只僅允許調派駕駛起訖，至多間隔一個縣市的路線，例如：台北往返基隆、台北往返桃園、台北往返宜蘭、台中往返雲林、嘉義往返台南等路線。交通部於2016年4月已將小型車職業駕駛的持照年齡，從68歲延長2年，可執業至70歲。

高齡化 國道客運

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