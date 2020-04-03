立院委員會決議 明年起提升軍事院校錄取後標及均標

國防部宣稱國軍今年募兵將可達到編現比90%的目標，立法院外交及國防委員會因此通過決議，要求國防部自明年（110）起，滾動修正，陸、海、空三軍官校、國防大學理工學院、管理學院、醫學院招生標準，分別提升錄取的後標及均標，提升人員素質。

國防部表示，國軍招募工作已有顯著成效，為建立永續的招募機制及網絡，在招募機制上已與全國506所高中職校中的354所簽訂「國防培育班」，與139所大專院校中的129所簽訂「大學儲備軍官訓練團」合作協議，在訓學生已達1762人。另為強化部隊戰力，年度招獲官兵優先補充主戰部隊，108年底國軍整體編現比已達86.5％，超過原訂85％計畫目標，規劃今年底達90％計畫目標。

國防部說，今年起在兼顧「人力成長」與「質量併重」前提下，國防部採取多項配套措施，逐步提升人力素質；在軍官部分，適度調整各校院正期軍官班錄取標準、提升士官轉任軍官保薦層級、檢討取消短役期一年期軍官班隊、增加「ROTC碩士班」，並與國立清華大學、政治大學合作辦理「國防學士班」。

因此，立法院外交及國防委員會通過國民黨立委馬文君等人提案，內容指出，鑑於國軍自推動募兵制以來，以質量並重與提升戰力為目標，以建構「量小、質精、戰力強」可恃的堅實國防戰力。因此，國軍人員的素質攸關重要，而軍事院校的學生，更是國軍未來的中堅骨幹。因此，要求國防部視今年招募成效，從明(110)年起採滾動修正，陸、海、空三軍官校招生標準得從後標起修正，理工學院、管理學院、醫學院得從均標起修正，以從根本的質方面提升做起。