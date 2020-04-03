龍山寺禁香 空汙濃度陡降！國健署籲祭祖別焚香燒金紙

焚香、燒金紙是國人掃墓的傳統習俗，不過衛福部國健署表示，此舉會增加碳排放而汙染大環境，自身也可能吸入有害物質而影響健康，因此建議民眾祭祖時雙手合十、以花代香，心誠則靈。

衛福部國健署社區健康組組長羅素英表示，焚香、燒金紙會產生硫氧化物、氮氧化物、一氧化碳、苯、甲苯、甲醛、多環芳香烴及細懸浮微粒等多種物質，其中苯、甲苯、甲醛、多環芳香烴具致癌性。2017年世界衛生組織空氣品質指引就載明，長期暴露於環保署空氣品質指標「橘色」等級的環境中，肺癌患者的死亡率將提高15%，心肺功能障礙患者的風險尤高。

我國知名廟宇行天宮及龍山寺已不焚香、不燒金紙，羅素英援引台灣大學研究指出，2015年研究團隊於龍山寺測得的PM2.5濃度為每立方公尺1360微克，經過寺方2017年減爐、2019年禁燭，研究團隊於2019年測得的PM2.5濃度已降至35微克，周邊空氣品質明顯改善。

有鑑於此，羅素英建議民眾不焚香、不燒金紙，雙手合十、以花代香即可。如果真的需要，務必選用符合國家標準（CNS）規範的香品、使用防空污的環保金爐，並減少焚燒量；焚燒時注意良好通風，並可佩戴口罩，以避免大量吸入燃燒煙霧。