連假次日國道暢通 高公局估明天下午北返8地雷路段

今天清明連假第二天，國道各路段上午大致暢通。高速公路局表示，今天凌晨0時到10時車流量僅去年同期七成，預估今天過中午後，只會有宜蘭回台北路段可能塞車。但明天連假第三天是北返車潮最多的一天，預估有八個地雷路段，提醒用路人留意或改走其他道路。

高公局科長徐福聲說，政府推廣不一定要實體掃墓，今天0到10時車流量22.3百萬車公里，比去年少。今天中午左右，國道1號的湖口到新竹、彰化到埔鹽南向路段；國道3號大溪到龍潭、中投到霧峰恐車多壅塞，約下午1到2時就紓解。國道5號傍晚將湧現北返車潮，預估宜蘭到坪林路段會塞車。

徐福聲說，明天是北返車潮最多的一天，預估下午會開始湧現車潮，但不會持續到半夜，約比往年提早一到二小時紓解。會壅塞的地雷路段包括國1的西螺到埔鹽系統、南屯到后里、新竹系統到竹北；國3的竹山到中興、霧峰系統到霧峰、大山到香山、關西到大溪；國5的頭城到坪林北向路段。

今天上午7時國道各路段大致順暢，只有國5石碇到坪林行控南向路段車多，車速51公里。高速公路局預估國道交通量為122百萬車公里，為年平均平日（87百萬車公里）的1.4倍，其中南向交通量可達66百萬車公里，為年平均平日的1.5倍。

今天相關疏導措施包括7到12時國5南向高乘載管制、全天封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口、單一費率、0到5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。