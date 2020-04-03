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女子徒手接貨傷到手骨 以震波治療打掉重練所幸痊癒

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
「樂活健康診所」醫師楊椒喬以體外震波為下背痛慢性疼痛病患治療。記者王昭月／攝影
「樂活健康診所」醫師楊椒喬以體外震波為下背痛慢性疼痛病患治療。記者王昭月／攝影

高雄一名婦女理貨時貨品突然翻落，她伸手用力接住，雖保住了貨物，卻傷及手骨，就醫穿戴護具還是腫脹不舒服。醫師再經檢查，認為她傷後仍過度使用手部，以致骨頭癒合不良，建議進一步接受體外震波治療，最後才緩解疼痛。這次經歷，讓女病患自嘲是接到「天上掉下來的禮物」。

高雄「樂活健康診所」楊椒喬醫師表示，這名女子工作時因貨物意外從天而降，她伸手接住，造成左手尺骨遠端骨裂，由於還無需開刀，建議穿護具固定，推估約8周可自然痊癒，結果10周後她的骨頭仍癒合不良，且還腫脹。

醫師進一步診斷，原來婦女平常上班要操作電腦，下班後也手機不離身，需隨時待命接電話，手部過度使用，以致傷到的骨頭遲遲無法順利癒合，之後建議她接受體外震波治療，利用震波破壞組織，讓組織重新引起發炎反應，誘發自我修復，達到骨頭微血管增生，等於「打掉重練」的概念，經兩個月8次療程，骨裂已經痊癒。

楊椒喬說，現在有越來愈多人受慢性疼痛困擾，在考量不開刀的情況下，體外震波治療可納入選項。體外震波屬非侵入性治療，不須開刀、麻醉、無傷口也不用住院，每次治療僅需數分鐘時間，不過體外震波在組織癒合過程中會產生發炎反應，患部治療後需冰敷5到10分鐘，2到3天內避免做粗重及重複性工作，才能讓患處充分修復。

另外一名年輕女性因顳顎關節疼痛，嘴巴一個禮拜張不開，後來接受體外震波治療兩周即緩解。楊椒喬說，震波因能深入關節後方的深層肌肉，刺激肌腱、韌帶等組織癒合，增加組織血流量。且採用聚焦式探頭，可讓能量更集中於治療部位，同時分解鈣化組織和結石。

醫師 修復

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