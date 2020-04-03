注意！這動作比摸臉更危險 醫師警告恐沾染病毒

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，目前確診人數已經累計破百萬人，逾5萬人死亡，各國紛紛全力防堵疫情擴大，專家提醒除了戴口罩、使用消毒液清潔之外，勤洗手更是不可或缺的一環，畢竟手部的細菌太多，萬一沾到病毒又摸到臉口鼻，就很容易染病。而如今更有醫生指出現代人滑手機比摸臉更加頻繁，重度使用者還會一天碰觸超過5千次，反而更容易感染病菌。

TVBS節目《健康2.0》之前邀請多位醫師上節目，亞洲大學附屬醫院外科部耳鼻喉科主治醫師陳亮宇就提到，澳洲雪梨大學在2015年曾做了一項研究，他們利用錄影方式追溯醫學生每小時會摸臉幾次，得到的結果發現這些學生中每人每小時會摸臉將近23次，一天更可高達400到600次，而這當中有44%是觸及眼睛、鼻子、嘴巴，陳亮宇表示這項研究是針對已有清潔防護基本常識的醫學實習生，若是一般人可能次數會更高，因此手的清潔很重要，否則病菌很容易從黏膜跑進去。

中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山表示，現在的人摸手機的次數比摸臉還多，他說曾有人做過統計，一般人每天滑手機的次數是2617次，若是重度使用者則是5427次，「幾乎分分秒秒都在摸」。

陳瑩山還提到許多人的手機都會放在桌子上，但這樣自己和別人的口沫就會噴濺到上面，一旦滑手機時手就會碰觸到螢幕，就更容易感染病菌，若是又摸到口鼻就會因此讓病菌進入體內，所以他一天都會用酒精清潔手機3次，減少病毒的傳播。