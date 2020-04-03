一周降雨預測 鄭明典指台灣這出現訊號

中央氣象局副局長鄭明典在臉書PO出美國模式的一周降雨預測。他說，華南的降雨訊號還是很明顯，趨勢上是往海南島方向擴展，台灣北端也出現很小一點降雨訊號。這個時段中南半島也會開始有零星的強對流，在衛星色調強化雲圖上，可以看到從中南半島開始出現持續性的紫色區塊。

他說，這個階段華南發展的強對流，通常是由台灣北方海面通過，但是偶爾也是會掃過台灣北端，給台灣帶來大雷雨。但是，台灣的抗災能力相對強，通常要到夏季風建立，也就是入梅後，才會有比較顯著的雨災。

氣象局說，昨晚至今天一波波華南雲雨區東移，天氣不穩定，北部、東北部地區及中南部山區有陣雨甚至雷雨，其他地區降雨較零星，建議出門還是要攜帶雨具；溫度方面，隨著東北季風減弱，各地白天氣溫稍回升，北部及宜花高溫約23至25度，中南部可達27至30度，各地清晨低溫約17至20度，早晚仍較涼，中南部日夜溫差較大，也要留意氣溫的變化適時增減衣物。

明天東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼；華南雲雨區東移，北部及東半部有短暫陣雨，中南部山區也有局部短暫陣雨，中南部平地為多雲到晴；另外在馬祖、金門清晨易有局部低雲或霧影響能見度，交通往返也要留意班機資訊。