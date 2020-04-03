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疫情增溫慢性病患怕回診？醫：該回診還是要回診

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
防疫期間，進入醫院需使用健保卡、量體溫、詢問旅遊史，圖為台中榮總針對進入院區的民眾設置的旅遊史檢測站。記者趙容萱／攝影
防疫期間，進入醫院需使用健保卡、量體溫、詢問旅遊史，圖為台中榮總針對進入院區的民眾設置的旅遊史檢測站。記者趙容萱／攝影

新冠肺炎疫情嚴峻，很多慢性病患者因抵抗力弱，擔心到醫院回診反而增加感染風險，不如如何是好。台中市衛生局長曾梓展認為，慢性病患者回診主要是讓醫師檢查身體狀況、評估病情、調整藥物，建議該回診還 是要回診比較妥適，不想進醫院，可轉介到基層診所追蹤，也提醒民眾防疫期進入醫療院所，請配合防疫措施戴口罩、量體溫，攜帶健保卡並配合調查旅遊史等。

50歲林姓高血脂患者因新冠肺炎疫情增溫，超過回診日仍不敢到醫院回診抽血檢查，後拖了十多天，才轉介到診所抽血追蹤；另一名90多歲糖尿病阿嬤的家屬更是擔憂，因為阿嬤身體不好，走路都要人攙扶，抵抗力特別弱，不知如何是好。

童綜合醫院急診部緊急救護科主任黃泰霖說，慢性疾病處方箋3個月開立藥物一次，是為了可以回診讓醫師檢查身體狀況、評估病情、調整藥物，患者無論是長者還是壯年，都應三個月回診一次，由主治醫師檢視，若疫情期間有所擔憂，也應由主治醫師診視後再調整回診時間，對民眾健康有保障。回診進入醫院也無須過度恐慌，戴好口罩、不隨意觸摸口鼻、做好洗手或消毒動作等，避免因害怕到醫院就醫導致病情更嚴重。

黃泰霖建議，慢性病患者平時除了按時服藥，也要保養身體，飲食控制與正常作息，定時量測血壓、血糖，才能避免三個月回診日前因為身體不適或變化而需要提前就醫。另外，民眾領取慢箋，可到醫院設置慢箋得來速，不用進醫院，也可以選擇鄰近藥局領。

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