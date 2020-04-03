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林佳龍「洗龍爪」舞笑翻網友 還點名蔡英文挑戰

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
交通部長林佳龍在臉書PO出洗手教學影片，表演洗手七步驟。圖／取自林佳龍臉書
交通部長林佳龍在臉書PO出洗手教學影片，表演洗手七步驟。圖／取自林佳龍臉書

交通部長林佳龍在臉書PO出洗手教學影片，表演洗手七步驟，笑容燦爛、動作俏皮，網友笑翻、直呼可愛。他表示，他每天「內外夾弓大立腕」，勤洗龍爪亮麗如新，洗手舞根本難不倒他。

林佳龍還點名蔡英文總統、飆捍粉專的網紅「館長」陳之漢、立委賴品妤一起挑戰，「好膽麥皂」。網友表示「太可愛了」、「怎麼跳起來這麼妖嬌美麗」。有網友問「NG幾次」，林佳龍說「總共跳3次，真心不騙」。

行政院長蘇貞昌昨天率各部會首長舉行記者會說明第二波紓困方案，現場官員只有交通部長林佳龍戴口罩，他昨天下午受訪說，戴口罩就能降低風險，用高標準來自我要求。一席話獲得網友正面評價。　

此外，林佳龍昨在臉書表示，清明假期開始，大家南來北往搭乘公路客運、高鐵、台鐵，在長途密閉的交通工具中，也屬於高風險環境。為避免成為防疫破口，呼籲大家戴上口罩，保護自己，也保護即將碰面的家人。

他說，中央流行疫情指揮中心建議社交距離為室內1.5公尺、室外1公尺，搭乘大眾運輸時，確實很難保持適當的距離。因此強烈建議戴上口罩。事實上，目前大眾運輸配戴口罩的比例，也已經超過八成，顯見大家都非常謹慎。

林佳龍表示，聽到乘客不願配合配戴口罩，與第一線同仁產生不愉快，除了感謝辛苦的同仁，也盼望旅客們能給予服務同仁多一份理解與體諒。清明連假人流移動，群聚的機會也較高，交通部是運輸防疫第一線，他們會盡全力避免疫情擴散，但更需要大家配合防疫，共同為台灣努力。

●林佳龍洗手舞影片：

交通部長林佳龍在臉書PO出洗手教學影片，表演洗手七步驟。圖／取自林佳龍臉書
交通部長林佳龍在臉書PO出洗手教學影片，表演洗手七步驟。圖／取自林佳龍臉書
交通部長林佳龍在臉書PO出洗手教學影片，表演洗手七步驟。圖／取自林佳龍臉書
交通部長林佳龍在臉書PO出洗手教學影片，表演洗手七步驟。圖／取自林佳龍臉書

林佳龍 口罩

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