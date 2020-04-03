防疫期兒童一發燒就送急診？急診醫良心建議：母湯喔！

新冠肺炎疫情嚴峻，台灣兒童急診醫學會理事長吳漢屏觀察，防疫期間，一般急診就診較去年同期少三成，兒童急診少五成，但還是有家長因為孩子一發燒、咳嗽送急診，有的是太緊張，也有的是因為「比較快」、「不用等」，令人傻眼。他建議，防疫期兒童若不是病況嚴重、需緊急救護，或有接觸史、旅遊史而出現呼吸道症、發燒，小病優先選擇至診所就醫。

吳漢屏提醒家長，雖然疫情期間，醫院病患分流，但急診醫護人員也要協助新型冠狀病毒採檢，應盡量減少到醫院兒童急診就醫的頻率，目前在台灣兒童急診室，需要做新型冠狀病毒篩檢的兒童遠比成人急診室少，兒童感染源絕大多是親人傳染，建議有接觸史、旅遊史出現呼吸道症狀或發燒的兒童，可經由兒童急診來做相關檢測。

很多家長詢問「兒童什麼情況該送急診？」吳漢屏說明，例如若發燒超過三天，或到診所就醫、吃了退燒藥，仍出現呼吸急促、呼吸特別費力、走路會喘，或精神萎靡、活力下降、缺氧發疳口唇、手指和腳趾呈紫藍色等異常現象，盡速送醫。