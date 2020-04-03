周日起雨勢增大 吳德榮：好天氣要等到下周四
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天東北風稍減弱，氣溫略回升，中部以北、東半部仍有局部短暫陣雨。北部17至24度、中部17至27度、南部18至31度、東部18至28度。
明天、周日東北風略增強，氣溫稍降，北台偏濕涼，下周一東北風稍減弱，氣溫略回升；明天中部以北、東半部偶有局部短暫雨，降雨減緩。
他說，周日、下周一中部以北、東半部有局部陣雨或雷雨，雨勢增大，有較大雨勢發生的機率。下周二、周三仍受東北風影響，北台偏濕涼；中部以北、東半部有局部短暫陣雨。
下周四大氣轉乾，各地天氣好轉，白天舒適早晚涼；連續長達10天，北台濕涼多雨的型態終於改變。
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