勤洗手防疫 庇護工場肥皂訂單逆勢暴增

庇護工場營運受新冠肺炎疫情影響，業績衰退，但也有逆勢成長的品項。因防疫宣導勤洗手，肥皂需求大增，育成基金會忠孝庇護工場的手工皂、清潔液等產品，2月、3月份銷售量都比去年同期暴增，小貝殼工作坊則趁勢推出隨身皂新產品。

育成基金會忠孝庇護工場指出，疫情爆發後，庇護工場內的餐廳整體衰退嚴重，業績幾乎腰斬下滑，「員工比客人還多」，但手工皂等清潔相關產品卻逆勢成長。業績比去年同期正成長146.92％，3月更飆高較去年同期成長240.04％，顯見民眾對清潔用品的需求量很高。

愛盲基金會土城工坊也表示，雖然食品品項訂單量減少，但近期接了幾筆手工皂的大型訂單，肥皂訂單比去年同期還多。北市自閉症家長協會小貝殼工作坊在近期舉辦抗菌手工皂優惠活動，並趁勢推出可隨身攜帶的「安心趴趴皂」，宣導隨時隨地勤洗手的防疫觀念。