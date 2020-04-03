聽新聞
test
0:00 / 0:00
勤洗手防疫 庇護工場肥皂訂單逆勢暴增
庇護工場營運受新冠肺炎疫情影響，業績衰退，但也有逆勢成長的品項。因防疫宣導勤洗手，肥皂需求大增，育成基金會忠孝庇護工場的手工皂、清潔液等產品，2月、3月份銷售量都比去年同期暴增，小貝殼工作坊則趁勢推出隨身皂新產品。
育成基金會忠孝庇護工場指出，疫情爆發後，庇護工場內的餐廳整體衰退嚴重，業績幾乎腰斬下滑，「員工比客人還多」，但手工皂等清潔相關產品卻逆勢成長。業績比去年同期正成長146.92％，3月更飆高較去年同期成長240.04％，顯見民眾對清潔用品的需求量很高。
愛盲基金會土城工坊也表示，雖然食品品項訂單量減少，但近期接了幾筆手工皂的大型訂單，肥皂訂單比去年同期還多。北市自閉症家長協會小貝殼工作坊在近期舉辦抗菌手工皂優惠活動，並趁勢推出可隨身攜帶的「安心趴趴皂」，宣導隨時隨地勤洗手的防疫觀念。
瑪利亞基金會「瑪利媽媽清潔高手工作隊」說，這段期間不少學校、企業客戶對清潔作業需求增加，並要求加強消毒作業，但居家清潔的私人住宅反而為了避免接觸，紛紛取消或暫緩預約。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言