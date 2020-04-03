疫情衝擊庇護工場減班休息 薪資有補助

新冠肺炎疫情延燒，交通業、旅宿餐飲等各產業備受衝擊，身心障礙者庇護性就業機構也同樣遭波及，叫苦連天。對此，勞動部表示，庇護員工若減班休息，也將適用「安心就業計畫」，可向勞動部申請薪資差額五成的補助，此外，有口罩需求的庇護工場，勞動部也將向經濟部協調採購。

勞動部勞動力發展署身心障礙者及特定對象就業組長施淑惠指出，目前全台有147家庇護工場、約2000名庇護員工，再加上從旁協助的專業就服人員。勞動部每年編列3億元補助庇護工場設施設備、就服人員人事費等，營業成本原則上都由政府補貼。

施淑惠說，他們曾在3月中旬做調查，初步有兩家庇護工場反映營運有狀況，其中一家是餐廳，因消費者驟減，餐廳縮短營業時間。另一家是醫院內的按摩小站，配合防疫暫停營業，只好先替庇護員工規畫訪視、課程等其他活動。

考量疫情影響層面廣，勞動部日前即公告提供庇護工場協助措施，包括人事經費依原核定金額補助、以行政費支應購買防疫用品。若庇護員工減班休息，將適用勞動部的「安心就業計畫」，補貼薪資差額的五成。因庇護工場員工不受基本工資限制，發展署官員舉例，庇護員工最低月投保薪資為6000元，假設員工一個月薪水是1萬元，疫情期間減班休息，薪水降至6000元，就可申請差額4000元的一半，等於有2000元補貼。

此外，施淑惠表示，因不少庇護工場提到買口罩有難度，因此勞動部將與經濟部協調優先配發給庇護工廠員工，由勞動部協助庇護工場統一採購，目前規畫一周1萬6000片口罩，等於每家庇護工場平均一周可分到約108片口罩。

施淑惠說，勞動部也在研議放寬庇護工場房租津貼年限限制，先前房租津貼額度、占比隨年限遞減。現在考慮在疫情期間一律補貼房租租金的100%，上限4萬元，協助庇護工場度難關。