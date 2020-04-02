清明連假次日 高公局建議北上早啟程、南下午後出發

昨天是清明連續假期第一天，高公局表示，截止下午五時與去年連假首日相比整體車流減少一成以上，可能因為疫情，部分民眾取消或提前掃墓分流有關。建議今天南下民眾儘量於下午時段出發、北上用路人儘量於上午時段出發，避開壅塞尖峰；但國五仍會塞一整天，預估南下從上午六時到晚間六時，車流才會紓解。

高公局說，西部國道路網於上午七時、國五於六時開始出現南下車潮，壅塞路段包括國一南下湖口至新竹、彰化系統至員林；國三南下烏日至霧峰；國五南下南港系統至頭城，其餘路段均能維持行車順暢。

截至下午五時，除國五南下石碇至頭城路段仍車多壅塞外，其餘壅塞路段已陸續紓解。不過國一南下至少發生四起小客車追撞事故，占用內線車道，造成兩公里至三公里不等的車流回堵，一度影響整體車流甚鉅。

高公局交管組科長莊國欽說，昨天零點至下午五時，國道總交通量為七十六點八百萬車公里，與去年同時段八十七百萬車公里相比，減少約一成二。他說，前兩周的周末以國道全線單一費率打七折吸引民眾提前返鄉掃墓，從車流量與一般假日有增加來研究，確實有達到分流效果，部分民眾提前掃墓，或擔心疫情直接取消返鄉。另推測昨天候不佳，出遊民眾減少。

高公局預估今天國道交通量為一百廿二百萬車公里，為年平均平日的一點四倍，其中仍以南下車輛較多。預判今天會壅塞路段，將出現在國一南下楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統、國三南下三鶯至關西、烏日至霧峰、國五南下南港系統至坪林等路段。相關疏導措施包括，上午七時至十二時時國五南下高乘載管制、全天封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口、單一費率、零到五時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。