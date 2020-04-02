名家破解新冠肺炎／前交長陳建宇：補貼撥款要快 才能「加護病房走出來」

交通部日前宣布，4月起搭乘大眾運輸皆須配戴口罩，否則拒載，但新北市長侯友宜與台北市副市長黃珊珊都建議中央能明令公告，以讓地方配合強制實施戴口罩。新北大眾捷運股份有限公司董事長、交通部前部長長陳建宇表示贊成，各縣市超前部署有其必要，防堵疫情關鍵期應做好「最壞打算和最好準備」。

陳建宇說，尤其雙北為台灣政經中心，若再加上基隆桃園，幾乎涵括台北車站、桃園機場或是其他3鐵共構車站等重要交通節點，每個節點都有完善轉乘接駁，北北基桃要互相取得共識，如果沒確實落實防疫，大眾運輸未強制戴口罩，恐成「台灣防疫最大災難」。

陳建宇說，全面量體溫是第一步，第二步就是要求所有人戴口罩，避免互相感染，畢竟交通系統最怕一個人確診，所有乘客都可能暴露在風險中，嚴重的話還可能讓運輸系統癱瘓。

針對政府提出的紓困方案，陳建宇說，紓困方案從1.0到2.0，政府想協助業者度過難關的用心值得肯定，但錢有沒有用在刀口上又是另外一回事，「大撒幣也要盡量做到公平」。

陳建宇直言，每家旅行社補貼10萬元就是齊頭式撒錢，不甚公平，因為每家營運規模不一樣，員工數也不一樣，交通部應修正，按級距補貼，且越快越好。補貼要合理反映盈虧，「可以設天花板但要把它拉高」，補助10萬沒甚麼意義。

針對觀光從業人員規畫發放薪資補貼，無雇主導遊領隊可月領1萬元，且最高連續領3個月，陳建宇認為，可提升到每個月2萬元，因為現在基本薪資是2萬9千元，「只拿1萬元，還不如走人」。此外，政府宣布補助3個月，但現在全球都是疫區，國際觀光景氣的隧道可說看不到盡頭，若疫情持續蔓延，補貼3個月恐怕不夠，建議保留彈性，有必要可再延長3個月。

陳建宇說，撥款審核的速度也要加快，不要等到中小型企業都倒的差不多才撥戶完畢，一定要在4月上旬就完成一半的撥戶，才能讓最受衝擊的觀光業「從加護病房裡走出來，轉到一般病房」。

陳建宇預估，即便疫情緩和後，航班、觀光逐漸恢復，但反彈力道不會太大，只會慢慢回春，國際間正常商貿往和觀光市場完全回復至少要明年春天後，畢竟民眾心理建設也需要時間。這期間就是要全力衝紓困，而不是急著振興。

陳建宇說，未來政府想協助觀光業者振興可從三件事下手，第一也是最重要的是輔導觀光業者品牌化、數位科技化，以優質服務取得信用，培養更多忠誠顧客，未來獲利空間才會加大。

二是推動觀光智慧化，協助觀光產業跟資訊旅遊電商平台，結合線上支付，和多元大眾運輸系統，友善整體旅遊環境。第三則是觀光加值化，觀光局要把國內外旅客資訊，停留天數、地點、偏好、花費等區分開，以鑑別高、中、低旅客來源國家，進而輔導觀光產業去做加值運用。