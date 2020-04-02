快訊

曾被預言是全球疫情第2慘 美媒：台灣用行動粉碎看衰

觀光局桃機旅服中心遭網路霸凌 基層員工鳴不平

聽新聞
test
0:00 / 0:00

名家破解新冠肺炎／前交長陳建宇：補貼撥款要快 才能「加護病房走出來」

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
新北大眾捷運股份有限公司董事長、前交通部長陳建宇。記者曹悅華／攝影
新北大眾捷運股份有限公司董事長、前交通部長陳建宇。記者曹悅華／攝影

交通部日前宣布，4月起搭乘大眾運輸皆須配戴口罩，否則拒載，但新北市長侯友宜與台北市副市長黃珊珊都建議中央能明令公告，以讓地方配合強制實施戴口罩。新北大眾捷運股份有限公司董事長、交通部前部長長陳建宇表示贊成，各縣市超前部署有其必要，防堵疫情關鍵期應做好「最壞打算和最好準備」。

陳建宇說，尤其雙北為台灣政經中心，若再加上基隆桃園，幾乎涵括台北車站、桃園機場或是其他3鐵共構車站等重要交通節點，每個節點都有完善轉乘接駁，北北基桃要互相取得共識，如果沒確實落實防疫，大眾運輸未強制戴口罩，恐成「台灣防疫最大災難」。

陳建宇說，全面量體溫是第一步，第二步就是要求所有人戴口罩，避免互相感染，畢竟交通系統最怕一個人確診，所有乘客都可能暴露在風險中，嚴重的話還可能讓運輸系統癱瘓。

針對政府提出的紓困方案，陳建宇說，紓困方案從1.0到2.0，政府想協助業者度過難關的用心值得肯定，但錢有沒有用在刀口上又是另外一回事，「大撒幣也要盡量做到公平」。

陳建宇直言，每家旅行社補貼10萬元就是齊頭式撒錢，不甚公平，因為每家營運規模不一樣，員工數也不一樣，交通部應修正，按級距補貼，且越快越好。補貼要合理反映盈虧，「可以設天花板但要把它拉高」，補助10萬沒甚麼意義。

針對觀光從業人員規畫發放薪資補貼，無雇主導遊領隊可月領1萬元，且最高連續領3個月，陳建宇認為，可提升到每個月2萬元，因為現在基本薪資是2萬9千元，「只拿1萬元，還不如走人」。此外，政府宣布補助3個月，但現在全球都是疫區，國際觀光景氣的隧道可說看不到盡頭，若疫情持續蔓延，補貼3個月恐怕不夠，建議保留彈性，有必要可再延長3個月。

陳建宇說，撥款審核的速度也要加快，不要等到中小型企業都倒的差不多才撥戶完畢，一定要在4月上旬就完成一半的撥戶，才能讓最受衝擊的觀光業「從加護病房裡走出來，轉到一般病房」。

陳建宇預估，即便疫情緩和後，航班、觀光逐漸恢復，但反彈力道不會太大，只會慢慢回春，國際間正常商貿往和觀光市場完全回復至少要明年春天後，畢竟民眾心理建設也需要時間。這期間就是要全力衝紓困，而不是急著振興。

陳建宇說，未來政府想協助觀光業者振興可從三件事下手，第一也是最重要的是輔導觀光業者品牌化、數位科技化，以優質服務取得信用，培養更多忠誠顧客，未來獲利空間才會加大。

二是推動觀光智慧化，協助觀光產業跟資訊旅遊電商平台，結合線上支付，和多元大眾運輸系統，友善整體旅遊環境。第三則是觀光加值化，觀光局要把國內外旅客資訊，停留天數、地點、偏好、花費等區分開，以鑑別高、中、低旅客來源國家，進而輔導觀光產業去做加值運用。

口罩 疫情

延伸閱讀

浪漫防疫！Jasmine Galleria訂製婚紗工藝打造蕾絲口罩

最美防疫物資再+1！LVMH繼乾洗手後又一暖心力作　Dior極簡黑白風口罩公開

台灣防疫受肯定 黃致錕國際會議分享成果

防疫優先！Subaru提供全台「到府試駕」服務，Forester與XV再享購車優惠

相關新聞

清明連假次日 高公局建議北上早啟程、南下午後出發

昨天是清明連續假期第一天，高公局表示，截止下午五時與去年連假首日相比整體車流減少一成以上，可能因為疫情，部分民眾取消或提...

韓妞髮量是亞洲冠軍！必學洗髮3步驟 第一步不是沖水

許多女生在洗頭髮時，總擔心排水孔被掉落的毛髮堵住了。女性不是到了30歲才有掉髮，20歲的女性，如果生活作息、飲食習慣不正...

一早國1、國5事故回堵 高公局研判這四路段下午仍會塞

今天是清明節連續假期首日，高公局說，上午國道壅塞路段主要為國1南下湖口至新竹、彰化系統至員林、國3南下烏日至霧峰、國5南...

小說爆抄襲爭議 駱以軍道歉：未發現權力不對稱

駱以軍日前自曝作品「明朝」抄襲學生劉芷妤作品，爭議在網路延燒數日，1日晚間駱以軍發出聲明，對劉芷妤道歉，坦言身為授課者，...

桶裝瓦斯、天然氣 今起降價

中油宣布，今天凌晨零時起，四月家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷及混合丙丁烷每公斤各調降五元；車用液化石油氣每公升調降二點七元。國內天然氣價格平均調降百分之五點○三。這波調價相當於廿公斤桶裝瓦斯每桶省一百元，小吃店平均每月用十五桶，將少花一千五百元；家用天然氣每月省十四至廿二元。

外送宅經濟發燒 Uber Eats開千萬張發票中千萬獎

境外電商今年起全面開立發票，外送宅經濟商機不可小覷，光Uber Eats單家1、2月就開出1120萬張雲端發票，數量直逼...

名家破解新冠肺炎／前交長陳建宇：補貼撥款要快 才能「加護病房走出來」

交通部日前宣布，4月起搭乘大眾運輸皆須配戴口罩，否則拒載，但新北市長侯友宜與台北市副市長黃珊珊都建議中央能明令公告，以讓...

消保處：疫情詐騙大爆發 點網路廣告先確認2資訊

新冠肺炎疫情延燒，以防疫為名的詐騙案件災情也隨之爆發，行政院消保處指出，防疫期間，民眾搶購口罩、酒精、額溫槍等物資，在網...

北島挑戰自我 上高空、下黑水

紐西蘭被譽為「世上最後的人間淨土」，由北島及南島兩大島嶼組合，總面積是台灣七倍，若你決定來北島，以下景點行程不妨收進口袋...

如異世界的火山湖 要有連滾帶爬與摔跤準備

決定走訪紐西蘭北島中部的東加里羅國家公園內的東加里羅火山，就是一念之間，沒想到這「一念」，竟也成為人生篇章中最讓人難以忘...

中部唯一塞車國道路段慢速前進 最好改走這三條路

清明連假第一天，國道一號彰化到埔鹽系統的南下路段上午至下午兩點前壅塞，時速48到58公里；國道公路警察局第三公路警察大隊...

清明遇疫情 傳統市場買氣不熱

新冠肺炎疫情影響，官方鼓勵線上掃墓，今年清明連續假期，傳統市場買氣持平，並不如過去清明連假熱絡。蔬果價格平實穩定，唯一大漲的是土雞。農委會表示，主要是因為土雞入雛量少，價格上揚。

熱門新聞

口罩戴久耳朵痛！超辣OL曝「迴紋針妙招」 網歪樓瘋傳：太實用

龍都酒樓推出超狂「半價」優惠 不到千元即可品嘗冠軍烤鴨

清明連假首日路況天氣一次看！國五恐狂塞12小時

我們有營業！為了社交距離 這間北市星巴克乾脆撤桌椅

清明連假慎防劇烈天氣！ 吳德榮：北部受影響最鉅

清明連假首日 蘇花改一早湧現車流入口處回堵3公里

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。