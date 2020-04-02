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韓妞髮量是亞洲冠軍！必學洗髮3步驟 第一步不是沖水

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
想要洗髮時不掉髮的秘訣，就是先將頭髮梳理後再洗頭。圖／摘自pexels
想要洗髮時不掉髮的秘訣，就是先將頭髮梳理後再洗頭。圖／摘自pexels

許多女生在洗頭髮時，總擔心排水孔被掉落的毛髮堵住了。女性不是到了30歲才有掉髮，20歲的女性，如果生活作息、飲食習慣不正常的話，也可能會提早面臨掉髮困擾。

根據日本媒體調查，亞洲人很在意髮量，但是氣候乾冷、四季鮮明的南韓，髮量是亞洲區的榜首。有研究指出，韓妞的髮量豐厚，不只是因為氣候，因為除了臉部保養外，也很注重頭皮保健，尤其在洗髮技巧，更懂得呵護自己。

要防止落髮，除使用適合自己的產品外，洗頭步驟也是非常重要的關鍵，以下是韓妞洗頭的三步驟：

第一步：將頭髮梳理後再洗頭

許多人掉髮的關鍵時刻，都是在洗髮、吹髮時，如果不在洗頭前，先整理頭髮，可能讓頭髮更容易打結、產生斷裂，糾結在一起，再使用洗髮精搓開，其實更傷髮質與掉髮。所以洗頭前，要記得先梳順頭髮。

第二步：洗髮精的起泡是關鍵

將頭髮淋濕之後，許多人都擠了一坨洗髮精後，直接在頭頂搓開，直至有泡沫出現。為了避免洗髮精在洗頭後，殘留在頭皮上，先將泡沫搓起泡，再抹上頭皮與頭髮。泡沫有吸附髒污的效果，清潔也會比較徹底，不需擔心是否殘留。

第三步：洗頭要洗兩次，重點是頭皮

許多美髮師、皮膚科醫師，會灌輸洗頭洗2次的觀念。但洗頭洗2次，並非第一次洗掉頭髮髒污、第二次洗淨頭皮髒污，正確觀念是「兩次都洗頭皮」。

頭髮的健康，由頭皮做起，頭皮就像是翠綠植物下的土壤，要讓植物長得高大茁壯，就要有豐沃的土壤，顧好頭皮，才能生出豐盈、澎潤的秀髮

落髮的原因有很多，頭皮健康是主要的關鍵，其次生活環境、飲食、作息，都會影響落髮的情況，洗髮後，切記要把頭皮吹乾，保持頭皮乾燥，如頭髮掉落的量不正常，也請記得先諮詢醫師，千萬不要臆測自己的健康狀況。

洗頭建議兩次都清潔頭皮，才能真正達到養護頭皮的效果。圖／摘自pexels
洗頭建議兩次都清潔頭皮，才能真正達到養護頭皮的效果。圖／摘自pexels
每次洗頭時，最害怕是清理被落髮阻塞的排水口。圖／摘自小紅書、pexels
每次洗頭時，最害怕是清理被落髮阻塞的排水口。圖／摘自小紅書、pexels
洗頭後的保養，就是把頭皮吹乾，避免頭皮殘留水分。圖／摘自pexels
洗頭後的保養，就是把頭皮吹乾，避免頭皮殘留水分。圖／摘自pexels

洗髮 掉髮

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