聽新聞
test
0:00 / 0:00
韓妞髮量是亞洲冠軍！必學洗髮3步驟 第一步不是沖水
許多女生在洗頭髮時，總擔心排水孔被掉落的毛髮堵住了。女性不是到了30歲才有掉髮，20歲的女性，如果生活作息、飲食習慣不正常的話，也可能會提早面臨掉髮困擾。
根據日本媒體調查，亞洲人很在意髮量，但是氣候乾冷、四季鮮明的南韓，髮量是亞洲區的榜首。有研究指出，韓妞的髮量豐厚，不只是因為氣候，因為除了臉部保養外，也很注重頭皮保健，尤其在洗髮技巧，更懂得呵護自己。
要防止落髮，除使用適合自己的產品外，洗頭步驟也是非常重要的關鍵，以下是韓妞洗頭的三步驟：
第一步：將頭髮梳理後再洗頭
許多人掉髮的關鍵時刻，都是在洗髮、吹髮時，如果不在洗頭前，先整理頭髮，可能讓頭髮更容易打結、產生斷裂，糾結在一起，再使用洗髮精搓開，其實更傷髮質與掉髮。所以洗頭前，要記得先梳順頭髮。
第二步：洗髮精的起泡是關鍵
將頭髮淋濕之後，許多人都擠了一坨洗髮精後，直接在頭頂搓開，直至有泡沫出現。為了避免洗髮精在洗頭後，殘留在頭皮上，先將泡沫搓起泡，再抹上頭皮與頭髮。泡沫有吸附髒污的效果，清潔也會比較徹底，不需擔心是否殘留。
第三步：洗頭要洗兩次，重點是頭皮
許多美髮師、皮膚科醫師，會灌輸洗頭洗2次的觀念。但洗頭洗2次，並非第一次洗掉頭髮髒污、第二次洗淨頭皮髒污，正確觀念是「兩次都洗頭皮」。
頭髮的健康，由頭皮做起，頭皮就像是翠綠植物下的土壤，要讓植物長得高大茁壯，就要有豐沃的土壤，顧好頭皮，才能生出豐盈、澎潤的秀髮
落髮的原因有很多，頭皮健康是主要的關鍵，其次生活環境、飲食、作息，都會影響落髮的情況，洗髮後，切記要把頭皮吹乾，保持頭皮乾燥，如頭髮掉落的量不正常，也請記得先諮詢醫師，千萬不要臆測自己的健康狀況。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言