台灣防疫受肯定 黃致錕國際會議分享成果

武漢肺炎疫情全球延燒，台灣防疫作為受國際肯定，中國醫藥大學附設醫院國際代謝形體醫學中心院長黃致錕受邀在國際減重外科俱樂部視訊會議中分享台灣防疫成果，是唯一受邀台灣醫師。

中國醫藥大學附設醫院今天指出，國際減重外科俱樂部（International Bariatric Club, IBC）成立12年，已經是國際間重要的組織，這次透過視訊網路於3月31日舉辦有關新冠肺炎病毒的醫療處置與對策會議。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）持續升溫，中國醫大附醫表示，IBC大會主席得知台灣的防疫工作成效優於亞洲鄰近國家，對台灣的政府與醫療團隊成果感到驚訝與羨慕，因此特別邀請黃致錕在這次會議中演說為何台灣能在遠東地區防疫成功的致勝關鍵。

中國醫藥大學附設醫院表示，共有來自美國、英國、義大利、墨西哥、巴西、伊朗等12名講者應邀演講，而黃致錕除了是這次網路論壇唯一受邀的台灣醫師之外，講題「台灣防疫優於亞洲其他國家的原因分析」，更是由大會指定的題目，代表台灣的防疫成果受到舉世矚目。

黃致錕在演講中提到，他認為台灣防疫成功的5個要件是：政府反應快速統一指揮、及早封鎖大陸入境、口罩國家隊生產與分配政策、民眾居家檢疫與紀律性、醫療系統的充分準備。

在演講結束前，黃致錕更向與會國際醫療人員喊話說，支持台灣加入世界衛生組織（WHO），因為台灣可以對世界貢獻更多。