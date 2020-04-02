消保處：疫情詐騙大爆發 點網路廣告先確認2資訊

新冠肺炎疫情延燒，以防疫為名的詐騙案件災情也隨之爆發，行政院消保處指出，防疫期間，民眾搶購口罩、酒精、額溫槍等物資，在網路搜尋關鍵字，入口網站、論壇或社群媒體突然出現不少防疫產品廣告，若找不到該業者市內電話和實際地址，就有可能是網頁詐騙。

消保處指出，近期已不只一次發生衛生紙將缺貨的網路謠言，導致搶購風潮，呼籲民眾不要輕信網路訊息，仔細查證訊息真偽，切勿隨手轉傳其他群組，引發社會不安或危害，成防疫豬隊友。

再者，近來防疫物資販售廣告盛行，消保處提醒民眾，當點開網站或社群廣告，見到「提供貨到付款」、「7天無條件退貨」、「權威機構檢測合格」、「好評如潮」、「24小時線上客服」，甚至「即將斷貨」，先別見獵心喜，若找不到該業者市內電話和實際地址，就有可能是網頁詐騙，可能買到劣質品或收不到任何貨品，且詐騙網址IP往往設置於國外，屆時消費者只能自認倒楣。

消保處說，民眾可參考內政部警政署的防詐懶人包，不僅一頁式網頁，還包括捐助政府成立防疫基金、防疫指揮中心直接指示前往ATM操作、口罩2.0設定錯誤須前往ATM解除鎖定、收到口罩到貨簡訊(內含網路釣魚的連結)等。

此外，國外也出現不少利用疫情的消費詐騙案例，消保處指出，美國聯邦交易委員會(FTC)統計，今年來投訴最多的疫情詐騙類型是取消旅行或度假的退款通知、網購、手機簡訊詐騙及假冒政府或企業騙局，累計達7824件，造成477萬美元損失，每位受害者平均損失598美元；在日本及瑞典，有歹徒假冒政府機關打電話關心老年人，主動要求前往老年人住所檢測病毒，並幫他們出門購物，歐洲國家則有人推銷號稱可以治癒或防止新冠病毒的產品，但卻無法證明實際效用，比利時也有犯嫌偽稱知名物流公司，提供隔離期間日用品免費送到府，或假裝衛生單位，聲稱以成本價出售口罩。

消保處強調，消保處除在官網建立COVID-19專區，也將持續蒐集國外消保機關相關作為，供政府施政及民眾參考，呼籲民眾提高警覺，小心求證，才能遠離詐騙。