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防疫旅館需求大 觀光局決定每日每房獎助1000元

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
桃園機場從4月1日起執行進入航廈及出境安檢線前全面量測體溫。本報資料照片
桃園機場從4月1日起執行進入航廈及出境安檢線前全面量測體溫。本報資料照片

交通部觀光局今天表示，配合中央流行疫情指揮中心邀請旅宿業安心防疫，觀光局已訂定安心防疫旅館相關獎助要點，自今年4月1日起至6月30日，獎助各縣市提供居家檢疫者入住的合法防疫旅宿，每房每日補貼新台幣1000元。

觀光局局長周永暉表示，目前全台已經有超過5000間房作為防疫旅館，相信有補助後參加的業者會越來越多。周永暉再次表達感謝旅宿業配合政府防疫政策，呼籲各界應肯定這些願意加入防疫行列的旅宿業者。

觀光局表示，本方案是透過中央與地方共同合作，由觀光局獎助各縣市提供居家檢疫者入住之合法防疫旅宿，每房每日新台幣1000元。合法旅宿業者經所轄縣市政府核可後，即能成為安心防疫旅宿，並應遵守觀光局、縣市政府及衛生福利部「『COVID-19(武漢肺炎)』因應指引：防疫旅館設置及管理」相關規範。

衛生福利部依「嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償辦法」，已針對受隔離或檢疫者及照顧者，發給每人每日防疫補償金1000元。本次觀光局則是與各直轄市及縣 (市)政府，針對加入防疫行列的安心防疫旅宿提供補助。

觀光局 居家檢疫 周永暉

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