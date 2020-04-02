交通部擬發放導遊領隊薪資補貼 月領1萬元可領3個月

交通部林佳龍部長昨天會見旅行公會、縣市導遊協會代表，聽取業界在疫情期間的紓困需求，最後決定擬比照觀光業員工薪資補貼，提供導遊領隊每人每月補貼1萬元，連續3個月。

由於武漢肺炎疫情嚴峻，目前暫停旅行業組團出國旅遊及接待國外團體來台，以致於導遊及領隊帶團也受到衝擊。為協助生計受此影響的導遊領隊人員，交通部擬比照觀光業員工薪資補貼，提供導遊領隊每人每月補貼1萬元，連續3個月。

林佳龍也指示，紓困一定要能真正幫助到需要的人，無雇主的導遊及領隊也可能從事其他工作。為避免重複領取相關紓困補助，及能協助照顧以帶團及接團工作為主要收入來源的導遊領隊，交通部已請觀光局連假後盡速研擬領取補貼之資格及認定條件。

在人才培訓方面，考量導遊領隊反映熱烈，各縣市均有訓練需求，開放地方性的導遊及領隊協會也可向觀光局提出申請，以提升培訓量能。

行政院今天加開臨時院會中，已決定針對計程車和遊覽車駕駛擴大補助，將連續3個月補助駕駛每人每月新台幣1萬元，預估近10萬人受惠。