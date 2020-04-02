一早國1、國5事故回堵 高公局研判這四路段下午仍會塞
今天是清明節連續假期首日，高公局說，上午國道壅塞路段主要為國1南下湖口至新竹、彰化系統至員林、國3南下烏日至霧峰、國5南下南港系統至坪林等路段，研判這些路段下午時段仍可能會出現車多情形。
高公局說，今天截至上午11時，國道全線交通量為37.7百萬車公里，預估本日交通量為124百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。部分民眾提前返鄉，高公局統計昨天全日交通量為107.2百萬車公里，為年平均平日 (87百萬車公里)之1.2倍；今天0-5時交通量為8.9百萬車公里，為年平均平日的2.4倍。
高公局指出，今天上午7時04分於國1南下199.6公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，造成後方車流回堵3公里；7時17分於國1南向79.2公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，造成後方車流回堵3公里；7時30分於國5南下的南港隧道內處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，均導致車輛回堵。
假期間高公局已規畫4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。針對長途部分，建議民眾多利用台61替代國1、國3、台9替代國5、台63替代國6。短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。
高公局提醒民眾作好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全。如車輛故障或發生事故時，可利用高速公路1968App單鍵報案直接定位至轄區公警大隊勤指中心處理。此外，因應全球新型冠狀病毒疫情控管，民眾進入高速公路服務區賣場大廳，請配合量體溫並戴口罩。
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