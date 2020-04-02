進站戴口罩、量體溫首日 高鐵昨有一旅客發燒被拒載

台灣高鐵清明節疏運期間實施全車對號座，昨天是疏運首日共載運16萬7000餘人次旅客，僅有一名旅客因二度量測體溫均超過37.5度無法搭車，另有247名旅客因為不清楚相關規定，到站時未配戴口罩，約占整體旅客0.15%。

台灣高鐵公司說，昨天整體旅運狀況平順，各車站乘車秩序良好。4月1日起配合政府防疫政策，對進站旅客實施全面量測體溫並要求全程配戴口罩後。昨天247名旅客到站時未配戴口罩，經高鐵站務人員說明相關規定後，大多能配合至車站便利商店購買口罩配戴後，順利進站乘車。另有一名旅客因二度量測體溫均超過37.5度，高鐵公司依規定婉拒搭乘。

台灣高鐵表示，持續配合政府政策，展開各項「超前部署」防疫措施，車站每二小時即消毒一次，各車次列車抵達端點站立即執行全車消毒。

此外，公路總局因應清明假期公路客運疏運作業，已依據中央疫情指揮中心發布的「社交距離注意事項」，督導客運業者於各轉運站購票區、候車區標示安全距離、1.5公尺的地貼，並於候車座位區規畫間隔座位，確保候車安全。

公路總局說，因應清明假期乘車人潮，已於台北轉運站、市府轉運站、南港轉運站西站、板橋客運站、台中轉運站、中港轉運站、高雄建國路客運站、屏東轉運站、礁溪轉運站、宜蘭轉運站、羅東轉運站等11個重要客運轉運站，完成紅外線熱顯像儀設置，經測量體溫超過37.5度之乘客，不提供乘車服務，並免費受理退票。