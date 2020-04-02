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小小貼片即時監控病人體溫 醫護進出隔離病房次數減半

聯合報 / 記者羅真／台北即時報導
振興醫院負壓隔離病房護理長楊淑如表示，護理人員每日進出隔離病房達12次之多，每次進入都須全副武裝，工作任務包括監測患者的生理變化與配合醫師給藥。圖／振興醫院提供
振興醫院負壓隔離病房護理長楊淑如表示，護理人員每日進出隔離病房達12次之多，每次進入都須全副武裝，工作任務包括監測患者的生理變化與配合醫師給藥。圖／振興醫院提供

因應新冠肺炎需要受檢與隔離的人數多，醫護人員需要一次次全副武裝進入隔離病房診療，不僅麻煩且可能不夠立即，因為患者在診療當下未必剛好出現疑似病癥。振興醫院將原本用於居家心臟衰竭患者的血壓、血氧儀配置到隔離病房，且首次引進即時體溫貼片監控系統，全天候監測隔離病人是否發燒。

振興醫院負壓隔離病房護理長楊淑如表示，護理人員每日進出隔離病房達12次之多，工作任務包括監測患者的生理變化與配合醫師給藥。每次進入隔離病房皆需穿著全套防護設備，包括頭罩、全罩面罩、N95口罩、防護衣與兩層手套等厚重裝備，一次穿脫就需要10至20分鐘左右，接著再花10分鐘量測病人的各項生理數據，且依規定不能攜帶任何紙筆輔助記錄數據，「照護病患一多，無形中也增加了錯誤的機率」。

因此振興醫院遠距照護中心，將原本用於照護居家心臟衰竭患者所使用的血壓、血氧儀配置到隔離病房，藉此監控隔離患者的生理數據。並引進即時體溫貼片監控系統，全天候監測隔離病人是否發燒。

振興醫院心臟血管內科主治醫師陳冠群表示，即時體溫監控系統由台灣自行研發，將郵票大小（3公分*3公分）貼片貼於患者腋下皮膚，搭配低功率藍芽接收器，便可持續監控患者體溫，每五鐘記錄一次。一旦監測發現異常狀況，系統會主動提醒醫護人員，使患者獲得即時的治療處置。

振興醫院胸腔內科主任陳威廷表示，引進上述系統後，醫護人員進出隔離病房的頻率減半，給藥治療只需短短30秒即可完成，大大提高照護效率，減少醫護人員暴露次數與感染風險，也大幅降低防護設備損耗。

陳威廷舉例，單以台灣目前329例新冠肺炎確診個案的照護來說，如果全面使用上述監控系統，一個個案就能讓醫護人員減少六次進出隔離病房的次數，一天能節省近2000件防護衣、一個月能節省約6萬5000多件，還不包括疑似個案的照護。

振興醫院胸腔內科主任陳威廷表示，引進上述系統後，醫護人員進出隔離病房的頻率減半，給藥治療只需短短30秒即可完成，大大提高照護效率，減少醫護人員暴露次數與感染風險，也大幅降低防護設備損耗。圖／振興醫院提供
振興醫院胸腔內科主任陳威廷表示，引進上述系統後，醫護人員進出隔離病房的頻率減半，給藥治療只需短短30秒即可完成，大大提高照護效率，減少醫護人員暴露次數與感染風險，也大幅降低防護設備損耗。圖／振興醫院提供

患者 醫護人員 新冠肺炎

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