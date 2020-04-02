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憂返鄉群聚感染、天候不佳 國道上午車流比去年少1/6

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
國5往宜蘭在石碇(圖右側)及雪山隧道前路段車流狀況，流量較反方向大，但路況順暢未見塞車狀況。記者黃義書／攝影
國5往宜蘭在石碇(圖右側)及雪山隧道前路段車流狀況，流量較反方向大，但路況順暢未見塞車狀況。記者黃義書／攝影

清明節連續假期第一天，國道北部路段7時以後出現壅塞路段，但已紓解。高速公路局說，可能因為疫情，部分民眾取消返鄉掃墓，加上前兩個周末以七折鼓勵提前掃墓的分流效果，今天到上午9時的車流比去年首日減少1/6。不過，國5南下仍從上午6時高乘載管制前就開始大塞，預估要塞到下午5時。

高公局科長莊國欽說，因民眾的出門習慣，西部國道多在上午7時出現車潮，一早國1南下楊梅-新竹、國3南下的大溪-龍潭都有壅塞狀況，甚至有「紫爆」的慢速。

他說，去年清明連假第一天的4月4日相比，今天上午車流量少很多。去年到0時到9時為30百萬延車公里，今天到9時只有25百萬車公里，看起來算順暢。

莊國欽指出，前兩周的周末以國道全線單一費率打七折，吸引民眾提前返鄉掃墓，與平常的100萬車公里相比，有多了10萬車公里，顯示有達到分流效果，部分民眾提前掃墓，或擔心疫情直接取消返鄉。另推測今天天候不佳，出遊民眾減少，中短程車輛也連帶變少。

不過國5南下還是充滿地雷。連假前一天從下午4時斷斷續續塞到今天凌晨1時，今天7時高乘載管制之前又有新一波的車潮上路，清晨6時國5南下港系統-坪林就壅塞。雪上加霜的是，清晨7時30分左右，國5南下的石碇隧道內發生兩輛小客車的事故，本來只有二三十公里的車速更慢了，因事故造成的回堵約上午8時才稍微紓解。

高公局說，高乘載管制到中午12時，預估下午會有另一波車潮湧現，建議有三人以上搭車的用路人可以上午10時先出發。至於明天的重點仍在國5南下，預估從上午6時塞到下午4時，建議民眾盡量利用離峰時段上路。

連假天氣方面，中央氣象局說「清明時節雨紛紛」的天氣形態將一路延續到下周二，主要降雨地區在北部、東北部。氣象局預報員林定宜說，今天華南雲雨區移入，台灣水氣多、天氣不穩，中部以北、東半部有短暫陣雨或雷陣雨，南部山區也有零星降雨。溫度方面，北部、東半部偏涼一些，高溫21-24度，中南部高溫25-29度，各地低溫16-20度。

林定宜說，明天東北季風減弱，氣溫會回升一些，高溫大概回升2、3度，北部、東半部仍有局部陣雨、中南部山區零星降雨。不過降雨的時間會短一點、雨量少一點。後天再降溫，變化快速。

高乘載管制 國道 高溫

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