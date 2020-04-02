快訊

神的孩子拖垮健保？以色列的「防疫不理」之亂

人倫悲劇！窮父母賣掉2個孩子獲利百餘萬元犯販賣人口罪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

清明物價 蔬果穩定、土雞價格高漲

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
蔬果價格平實穩定。本報資料照片
蔬果價格平實穩定。本報資料照片

受到新冠肺炎疫情影響，官方鼓勵線上掃墓，今年清明連續假期，傳統市場買氣持平，並如不過去清明連假熱絡；蔬果價格平實穩定，唯一大漲的是土雞。農委會表示，主要是因為土雞入雛量少，因此價格上揚。

低迷許久的豬肉價格，本周略微回升。根據中央畜產會統計，毛豬每公斤平均批發價66.57元；價格比較高的是拜拜用的土雞，指標性禽肉紅羽土雞（仿土雞）每台斤平均批發價50元，零售價格飆漲，一隻拜拜用的土雞（生的），兩斤半價格逾500元；另有販賣熟食鹽水雞近三斤要價760元，價格在高點。

農委會畜牧處副處長王忠恕表示，清明畜產品物資充裕，豬價平穩，維持現有水準。至於土雞價格上揚，主要是因為減量生產，由於去年土雞量多價格太差，現在入雛量降低，因此價揚，但還在消費者可接受範圍。

他說，由於今年遇到疫情關係，消費情況還看不出來有沒有衰退，但需要拜拜的還是會採購，因此農委會還是會依照往常清明連假的供應量供應。

北農產運銷公司統計，蔬菜交易量1645公噸，每公斤平均批發價22.3元；高麗菜（均價），每公斤平均批發價11.5元、大白菜九元、小白菜15元、青江菜21元、菠菜24元、A菜九元、地瓜葉14元；傳統市場葉菜類維持三把50元，價格平實。

拜拜採用的水果，今天北農交易量732公噸、每公斤平均批發價38元，蔬果價格比連假前略回升，但未出現過去清明連假的價格飆漲的節慶行情。

北農總經理翁震炘表示，受到疫情影響太大，市況持續低迷，消費者減少外面餐廳用餐，到市場消費都少了，人氣買氣減少約一半。加上清明連假下雨，消費者又少出門，除了契約戶需要供應餐廳的承銷人外，買氣相對低迷。傳統市場裡，原本不少消費者定期去逛、多少會消費，現在減少採購次數，買了就走。

翁震炘表示，北農有供應賣場蔬菜，這陣子供應量卻飆漲一倍，北農負責理貨包菜差點供應不及，顯示因為疫情影響，台灣消費者的消費習慣與消費方式都正在改變中。

北農 連假 疫情

延伸閱讀

清明連假首日 國五恐塞12小時

清明掃墓分流 納骨塔祭拜最大容留數降為100人

清明四天連假 台灣人壽服務不中斷

清明即將到來 嘉市衛生局送過氧化氫檢測食材

相關新聞

清明連假首日 蘇花改一早湧現車流入口處回堵3公里

清明節連假第一天，蘇花改一早就湧現南下車潮，每小時平均車流量都超過1000以上，尤其以進入蘇澳的隧道、東澳端回堵比較嚴重...

清明連假首日 國五恐塞12小時

清明四天連假今天啟動，受新冠肺炎影響，預料民眾搭乘大眾運輸的意願降低，清明連假國道預估恐比往年更壅塞。交通部高公局預估，今天連假首日五路段是地雷路段，其中國五恐塞十二小時。至於天氣，清明時節雨紛紛，中央氣象局說，中部以北、東半部和南部山區都有降雨機率，出門要攜帶雨具。

清明連假慎防劇烈天氣！ 吳德榮：北部受影響最鉅

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，清明連假、甚至未來一周，東亞的天氣型態為中層的水...

跑到花蓮躲疫情 連假住房率7、8成

今天開始清明節4天連假，儘管新冠肺炎疫情不樂觀，不過民眾看上花蓮好山好水及零確診，不少民眾來此旅遊住宿，花蓮旅宿業者表示，前3天住房率都有7、8成左右，但新北、宜蘭卻未見起色，僅有兩、三成訂房，民宿業者感嘆，去年清明連假可是滿房，這次可能距離北部比較近，民眾主觀感覺上會比較危險。

醫師：出遊防感染 帶乾洗手、泡個人湯

今天起是清明4天連假，針對民眾出遊、用餐、住宿或泡溫泉，要如何避免感染，感染科醫師指出，勤洗手、戴口罩及保持社交距離是基本功，外出可帶乾洗手，而大眾共用溫泉則因有熱水霧氣，可能有吸入式感染風險，建議泡房間個人湯就好，住宿也可攜帶小瓶濃度75%酒精罐來自主加強環境消毒。

桶裝瓦斯、天然氣 今起降價

中油宣布，今天凌晨零時起，四月家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷及混合丙丁烷每公斤各調降五元；車用液化石油氣每公升調降二點七元。國內天然氣價格平均調降百分之五點○三。這波調價相當於廿公斤桶裝瓦斯每桶省一百元，小吃店平均每月用十五桶，將少花一千五百元；家用天然氣每月省十四至廿二元。

捷運強制戴口罩無法源？ 交通部：可援引傳染病防治法

交通部宣布4月1日起搭乘鐵道都得量體溫、戴口罩，至於捷運是否比照？新北市長侯友宜與台北市副市長黃珊珊，都建議中央能明令公...

清明物價 蔬果穩定、土雞價格高漲

受到新冠肺炎疫情影響，官方鼓勵線上掃墓，今年清明連續假期，傳統市場買氣持平，並如不過去清明連假熱絡；蔬果價格平實穩定，唯...

連假首日 國一南北向新竹到新竹系統段車流順暢

今天是清明連假首日，陰雨綿綿，警方估計交通量將是平常1.4倍，上午7點到中午12點，國道一號將實施南向高乘載管制。記者稍...

願景工程攜手好鄰居文教基金會 辦線上綠繪本愛地球

聯合報系願景工程今年首度與統一超商好鄰居文教基金會合作線上綠繪本，推出「OPEN!與願景工程環保小教室」專欄，裡頭有關於節電、省水、分類回收和種樹的知識與小撇步。家長陪著孩子享受親密的共讀時光時，也可跟著故事中的OPEN小將一同瞭解愛護地球的重要。

北部東部偏涼短暫陣雨 中南部高溫上看29度

中央氣象局說，今天受東北季風影響，北部及東半部天氣較涼，白天高溫約21至24度，中南部高溫可達26至29度，不過早晚也較...

國道一早南向路段紫爆！ 高公局籲下午再出發

今天為清明節連續假期第一天，國道一早就出現壅塞路段，國5南港系統-石碇南向路段，車速只有26公里。國1更出現紫爆路段，國...

熱門新聞

胸塌頭髮亂 新娘控：花19800請新秘 人生大事搞砸了

口罩戴久耳朵痛！超辣OL曝「迴紋針妙招」 網歪樓瘋傳：太實用

7-ELEVEN首發振興優惠券 商品買1送1、咖啡第二杯半價

清明連假首日路況天氣一次看！國五恐狂塞12小時

賓士三芒星標誌縮水？ 背後含意讓車迷讚爆

「衛生紙」果然夯 花12元就成為千萬富翁

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。