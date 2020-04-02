清明物價 蔬果穩定、土雞價格高漲

受到新冠肺炎疫情影響，官方鼓勵線上掃墓，今年清明連續假期，傳統市場買氣持平，並如不過去清明連假熱絡；蔬果價格平實穩定，唯一大漲的是土雞。農委會表示，主要是因為土雞入雛量少，因此價格上揚。

低迷許久的豬肉價格，本周略微回升。根據中央畜產會統計，毛豬每公斤平均批發價66.57元；價格比較高的是拜拜用的土雞，指標性禽肉紅羽土雞（仿土雞）每台斤平均批發價50元，零售價格飆漲，一隻拜拜用的土雞（生的），兩斤半價格逾500元；另有販賣熟食鹽水雞近三斤要價760元，價格在高點。

農委會畜牧處副處長王忠恕表示，清明畜產品物資充裕，豬價平穩，維持現有水準。至於土雞價格上揚，主要是因為減量生產，由於去年土雞量多價格太差，現在入雛量降低，因此價揚，但還在消費者可接受範圍。

他說，由於今年遇到疫情關係，消費情況還看不出來有沒有衰退，但需要拜拜的還是會採購，因此農委會還是會依照往常清明連假的供應量供應。

台北農產運銷公司統計，蔬菜交易量1645公噸，每公斤平均批發價22.3元；高麗菜（均價），每公斤平均批發價11.5元、大白菜九元、小白菜15元、青江菜21元、菠菜24元、A菜九元、地瓜葉14元；傳統市場葉菜類維持三把50元，價格平實。

拜拜採用的水果，今天北農交易量732公噸、每公斤平均批發價38元，蔬果價格比連假前略回升，但未出現過去清明連假的價格飆漲的節慶行情。

北農總經理翁震炘表示，受到疫情影響太大，市況持續低迷，消費者減少外面餐廳用餐，到市場消費都少了，人氣買氣減少約一半。加上清明連假下雨，消費者又少出門，除了契約戶需要供應餐廳的承銷人外，買氣相對低迷。傳統市場裡，原本不少消費者定期去逛、多少會消費，現在減少採購次數，買了就走。

翁震炘表示，北農有供應賣場蔬菜，這陣子供應量卻飆漲一倍，北農負責理貨包菜差點供應不及，顯示因為疫情影響，台灣消費者的消費習慣與消費方式都正在改變中。