如異世界的火山湖 要有連滾帶爬與摔跤準備

決定走訪紐西蘭北島中部的東加里羅國家公園內的東加里羅火山，就是一念之間，沒想到這「一念」，竟也成為人生篇章中最讓人難以忘懷的「永恆」。紐西蘭不管是南島還是北島，皆以自然景觀聞名，抱持著「既然都坐10幾個小時飛機來了就應該挑戰自我」心態，毫無猶豫踏上火山之旅。

電影「魔戒」中末日火山原型就在這裡，一般人會選擇單向路程，A點上山，B點下山，全長約19.4公里，從一望無際的平原、盆地、滿是碎石的山坡，爬到震撼的地熱湖泊、火山噴口、岩石地帶，最後結束在原始森林裡。

抵達紅火山口往下看，可以看到三座火山湖。記者曹悅華／攝影

挑戰東加里羅火山須有「連滾帶爬常常摔跤」的自知之明，手腳並用是必須的。既然選擇上山，一定要細細品嘗火口湖的魅力。抵達紅火山口往下看，可以看到三座火山湖，藍藍的、綠綠的，彷彿來到「異世界」。在陽光照射下，湖面閃閃發光，面對如此壯觀的景色，才感受到自己有多渺小。

沿著火山湖邊小徑走，撲鼻而來的盡是硫磺味，卻也撫慰了舟車勞頓、用盡洪荒之力爬山的心。

「真的就像做夢一樣，美到讓人窒息。」回到了台灣，翻著照片，「紐西蘭最美單日健行步道」絕非浪得虛名，有朝一日一定要再次拜訪。