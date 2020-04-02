北島挑戰自我 上高空、下黑水

紐西蘭被譽為「世上最後的人間淨土」，由北島及南島兩大島嶼組合，總面積是台灣七倍，若你決定來北島，以下景點行程不妨收進口袋名單。

紐西蘭最大城奧克蘭，被列為2019年「全球10大宜居城市」，來到市區別錯過著名地標「奧克蘭塔」。它是南半球最高建築，想俯瞰城內風光，除了登塔外，不少人會挑戰高空彈跳或是空中漫步，其中又以高空彈跳最為刺激。從192公尺急速躍下，雖然只有短短11秒，港灣風光一覽無遺。

若想要體驗更刺激的活動，懷托摩的魯阿庫利螢火蟲洞黑水漂流可說是首選。在只有1、2度冰水中，經歷三個小時的漂流探險，無數次深不見底的瀑布，教練只給你三秒的時間，你就得閉著眼睛往下跳。

隨著時間一分一秒過去，身體逐漸失溫，四肢凍到沒有知覺，好幾度因為太冷想要放棄時，抬頭看見滿滿螢火蟲海，不斷在黑暗中閃爍，前面的疲憊一掃而空。

當然，如果想要來趟愜意的湖邊散步之旅，陶波湖能滿足旅客的願望。最後要介紹千萬不能錯過的哈比屯。哈比屯是著名電影「魔戒」哈比人村拍攝場景，入園採預約制。