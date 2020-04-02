北部東部偏涼短暫陣雨 中南部高溫上看29度

中央氣象局說，今天受東北季風影響，北部及東半部天氣較涼，白天高溫約21至24度，中南部高溫可達26至29度，不過早晚也較涼，各地低溫約16至20度；華南雲雨區東移，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，南部山區也有零星降雨，建議出門攜帶雨具備用。

台南以北、東半部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有8到9級強陣風，沿海及鄰近海域風浪較大，東半部地區有長浪發生的機率，基隆北海岸有突發性大浪發生的潛勢，海邊活動注意安全。

明天東北季風稍減弱，北部及東半部氣溫稍回升，中南部仍較溫暖；水氣稍減少，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中南部山區也有零星陣雨，其他地區為多雲到晴。

周六至下周二東北季風增強及影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚也有涼意；華南雲雨區一波波東移，除了迎風面的北部及東半部地區有短暫陣雨，中南部地區也有局部短暫陣雨。

下周三仍受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼；華南東移的水氣減少，降雨主要在迎風面的北部、東半部地區及中南部山區，其他地區轉為多雲到晴。

明天、周六馬祖及金門易有低雲或霧影響能見度，交通往返留意相關資訊。

9至11日東北季風逐漸減弱，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。時序進入春天，天氣變化快速，留意最新氣象資訊。