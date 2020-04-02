國道一早南向路段紫爆！ 高公局籲下午再出發

今天起是清明4天連假，針對民眾出遊、用餐、住宿或泡溫泉，要如何避免感染，感染科醫師指出，勤洗手、戴口罩及保持社交距離是基本功，外出可帶乾洗手，而大眾共用溫泉則因有熱水霧氣，可能有吸入式感染風險，建議泡房間個人湯就好，住宿也可攜帶小瓶濃度75%酒精罐來自主加強環境消毒。

2020-04-02 00:22