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國道一早南向路段紫爆！ 高公局籲下午再出發
今天為清明節連續假期第一天，國道一早就出現壅塞路段，國5南港系統-石碇南向路段，車速只有26公里。國1更出現紫爆路段，國1湖口服務區-竹北南向路段，車速只有19公里；湖口到新竹南向路段壅塞。國3三鶯-鶯歌系統南向路段，車速26公里；大溪-龍潭南向路段，車速32公里。
高速公路局說，預估國道交通量為124百萬車公里，為年平均平日（87百萬車公里）1.4倍，其中南向交通量可達72百萬車公里，為年平均平日的1.6倍。
相關疏導措施包括：7-12時國1國3西部南向高乘載、國5南向高乘載管制、全天封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南下入口、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。
高公局預判今天壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南向土城-關西、快官-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人盡量下午時段出發，節省寶貴時間。
高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。
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