不易取締 國道龜速車去年仍有8000件

龜速車不僅可能導致道路壅塞，在國道上甚至恐引發行車意外。

高公局指出，雖沒數據可直接證實，但駕駛遇到龜速車，可能因超車而增加行車意外。去年有8000輛次龜速車遭取締，但高公局說，暫無比照超速車公布黑名單的規畫。

掌管國道的交通部高速公路局不定期公布超速車黑名單，不過，不少駕駛認為，超速不一定會導致交通事故，反而慢速跟交通意外有直接關係，國道龜速車占用車道問題也非常嚴重。根據國道速度規定，內側車道必須以最高速限行駛，中間車道為80公里以上、外側車道則是60至80公里。

駕駛人反映，許多車輛上國道時速僅40、50公里，當一般道路在開，造成塞車，後方車輛不耐要變換車道以免後方回堵，提高發生交通意外機率。

高公局交管組副組長宋嵩表示，龜速車確實可能引發意外，大部分的人認為，開太慢可能導致後方車輛必須超車，而增加事故機會，只是目前並沒有客觀的數據可以支持。

宋嵩說，在國道上超速很明顯能取締，取締龜速車則要符合內側車道慢速行駛、非壅塞時段或前車阻擋所致等要素。不過，據國道警察局資料，去年仍有約8000輛次龜速車遭取締，只是數量僅是超速車的1/30。

此外，國道車潮多、車子塞的時候也容易產生追撞。宋嵩表示，當所有車輛都慢速行駛，前面的車突然煞車，後面煞不及就容易追撞，往往也是導致連假有局部路段較塞原因。

至於這些龜速車是否也有可能被公布？高公局表示，龜速車透過ETC判斷不易，資料不明確，暫時未規畫公布黑名單。