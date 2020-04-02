聽新聞
test
0:00 / 0:00

不易取締 國道龜速車去年仍有8000件

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
龜速車不僅可能導致道路壅塞，在國道上甚至恐引發行車意外。本報資料照片
龜速車不僅可能導致道路壅塞，在國道上甚至恐引發行車意外。本報資料照片

龜速車不僅可能導致道路壅塞，在國道上甚至恐引發行車意外。

高公局指出，雖沒數據可直接證實，但駕駛遇到龜速車，可能因超車而增加行車意外。去年有8000輛次龜速車遭取締，但高公局說，暫無比照超速車公布黑名單的規畫。

掌管國道的交通部高速公路局不定期公布超速車黑名單，不過，不少駕駛認為，超速不一定會導致交通事故，反而慢速跟交通意外有直接關係，國道龜速車占用車道問題也非常嚴重。根據國道速度規定，內側車道必須以最高速限行駛，中間車道為80公里以上、外側車道則是60至80公里。

駕駛人反映，許多車輛上國道時速僅40、50公里，當一般道路在開，造成塞車，後方車輛不耐要變換車道以免後方回堵，提高發生交通意外機率。

高公局交管組副組長宋嵩表示，龜速車確實可能引發意外，大部分的人認為，開太慢可能導致後方車輛必須超車，而增加事故機會，只是目前並沒有客觀的數據可以支持。

宋嵩說，在國道上超速很明顯能取締，取締龜速車則要符合內側車道慢速行駛、非壅塞時段或前車阻擋所致等要素。不過，據國道警察局資料，去年仍有約8000輛次龜速車遭取締，只是數量僅是超速車的1/30。

此外，國道車潮多、車子塞的時候也容易產生追撞。宋嵩表示，當所有車輛都慢速行駛，前面的車突然煞車，後面煞不及就容易追撞，往往也是導致連假有局部路段較塞原因。

至於這些龜速車是否也有可能被公布？高公局表示，龜速車透過ETC判斷不易，資料不明確，暫時未規畫公布黑名單。

國道 車道 黑名單

延伸閱讀

龜速車注意！ 蘇花改6月前訂最低速限

清明連假首日估國道5條路段易塞 國5恐塞10小時

駕超跑趕赴醫院檢測 澳男超速當場吊銷駕照

台61線雲林段區間測速　4月1日起取締開罰

相關新聞

清明連假首日 蘇花改一早湧現車流入口處回堵3公里

清明節連假第一天，蘇花改一早就湧現南下車潮，每小時平均車流量都超過1000以上，尤其以進入蘇澳的隧道、東澳端回堵比較嚴重...

清明連假首日 國五恐塞12小時

清明四天連假今天啟動，受新冠肺炎影響，預料民眾搭乘大眾運輸的意願降低，清明連假國道預估恐比往年更壅塞。交通部高公局預估，今天連假首日五路段是地雷路段，其中國五恐塞十二小時。至於天氣，清明時節雨紛紛，中央氣象局說，中部以北、東半部和南部山區都有降雨機率，出門要攜帶雨具。

清明連假慎防劇烈天氣！ 吳德榮：北部受影響最鉅

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，清明連假、甚至未來一周，東亞的天氣型態為中層的水...

跑到花蓮躲疫情 連假住房率7、8成

今天開始清明節4天連假，儘管新冠肺炎疫情不樂觀，不過民眾看上花蓮好山好水及零確診，不少民眾來此旅遊住宿，花蓮旅宿業者表示，前3天住房率都有7、8成左右，但新北、宜蘭卻未見起色，僅有兩、三成訂房，民宿業者感嘆，去年清明連假可是滿房，這次可能距離北部比較近，民眾主觀感覺上會比較危險。

醫師：出遊防感染 帶乾洗手、泡個人湯

今天起是清明4天連假，針對民眾出遊、用餐、住宿或泡溫泉，要如何避免感染，感染科醫師指出，勤洗手、戴口罩及保持社交距離是基本功，外出可帶乾洗手，而大眾共用溫泉則因有熱水霧氣，可能有吸入式感染風險，建議泡房間個人湯就好，住宿也可攜帶小瓶濃度75%酒精罐來自主加強環境消毒。

桶裝瓦斯、天然氣 今起降價

中油宣布，今天凌晨零時起，四月家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷及混合丙丁烷每公斤各調降五元；車用液化石油氣每公升調降二點七元。國內天然氣價格平均調降百分之五點○三。這波調價相當於廿公斤桶裝瓦斯每桶省一百元，小吃店平均每月用十五桶，將少花一千五百元；家用天然氣每月省十四至廿二元。

北部東部偏涼短暫陣雨 中南部高溫上看29度

中央氣象局說，今天受東北季風影響，北部及東半部天氣較涼，白天高溫約21至24度，中南部高溫可達26至29度，不過早晚也較...

國道一早南向路段紫爆！ 高公局籲下午再出發

今天為清明節連續假期第一天，國道一早就出現壅塞路段，國5南港系統-石碇南向路段，車速只有26公里。國1更出現紫爆路段，國...

不易取締 國道龜速車去年仍有8000件

龜速車不僅可能導致道路壅塞，在國道上甚至恐引發行車意外。

龜速車注意！ 蘇花改6月前訂最低速限

每逢假期就塞車的蘇花改，今年全線通車後更是塞上加塞，公路總局分析，龜速車是致塞的主因之一。公總表示，清明假期開始試辦提高...

北島挑戰自我 上高空、下黑水

紐西蘭被譽為「世上最後的人間淨土」，由北島及南島兩大島嶼組合，總面積是台灣七倍，若你決定來北島，以下景點行程不妨收進口袋...

顛簸近10小時 紐西蘭東加里羅火山美到讓人窒息

去年決定走訪紐西蘭北島中部的東加里羅國家公園內的東加里羅火山，就是一念之間，沒想到這「一念」，竟也成為人生篇章中最讓人難...

熱門新聞

胸塌頭髮亂 新娘控：花19800請新秘 人生大事搞砸了

直擊大眾運輸全面戴口罩 第一天上路就破功

全台首輛裝透明隔簾客運 國光防疫專車清明連假上路

處女毛很多、水瓶撿到槍！最「難聊」星座TOP5 你上榜了嗎？

口罩戴久耳朵痛！超辣OL曝「迴紋針妙招」 網歪樓瘋傳：太實用

7-ELEVEN首發振興優惠券 商品買1送1、咖啡第二杯半價

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。