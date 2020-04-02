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龜速車注意！ 蘇花改6月前訂最低速限

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
公總表示，清明假期開始試辦提高蘇花改速限至70公里，且預計上半年就會訂出最低速限50公里。本報資料照片
公總表示，清明假期開始試辦提高蘇花改速限至70公里，且預計上半年就會訂出最低速限50公里。本報資料照片

每逢假期就塞車蘇花改，今年全線通車後更是塞上加塞，公路總局分析，龜速車是致塞的主因之一。公總表示，清明假期開始試辦提高蘇花改速限至70公里，且預計上半年就會訂出最低速限50公里。

根據國道警察執法，最低速限不像最高速限一樣有10公里的寬容值，少一公里也會開罰。不過蘇花改塞車時，常常只有20、30公里，是否能有效疏解車流要再觀察。

四天清明連假到來，新冠肺炎疫情增溫之下，公路總局預估許多民眾不敢搭乘大眾運輸工具，可能增加開車返鄉的機會。以往連續假期就很塞的蘇花改，今年的清明也可能比以往更塞。

蘇花改目前限速60公里，今年農曆春節前全線通車後，幾乎全線都很塞。至於塞車主因，公總評估，因只有單線道，只要有車輛開得過慢，就會導致車流堵塞。

公路總局農曆年後開始評估提高蘇花改最高速限至70公里、並訂定最低速限50公里。其中最高速限將於清明假期試辦，最低速限則力拚今年上半年前實施。

公路總局副總工程司李忠彰表示，清明連假於蘇花改南澳到和平這段先行試辦提高速限至70公里，這段約有12.3公里，試辦成功後，將於全線線況較好的路段實施。至於影響較大的最低速限方面，李忠彰說，希望上半年可以實施。

由於蘇花改常常塞到車速僅30、20公里，連最低速限都不到，李忠彰說，塞車時，不受最低速限規定。

蘇花改 塞車 連假

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