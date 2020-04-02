顛簸近10小時 紐西蘭東加里羅火山美到讓人窒息

去年決定走訪紐西蘭北島中部的東加里羅國家公園內的東加里羅火山，就是一念之間，沒想到這「一念」，竟也成為人生篇章中最讓人難以忘懷的「永恆」。

紐西蘭不管是南島還是北島，皆以自然景觀聞名，抱持著「既然都坐10幾個小時飛機來了，就應該挑戰自我」心態，毫無猶豫踏上火山之旅。

電影「魔戒」中末日火山原型就在這裡，一般人會選擇單向路程，A點上山，B點下山，全長約19.4公里，從一望無際的平原、盆地、滿是碎石的山坡，爬到震撼的地熱湖泊、火山噴口、岩石地帶，最後結束在原始森林裡。

挑戰東加里羅火山須有「連滾帶爬常常摔跤」的自知之明，手腳並用是必須的。既然選擇上山，一定要細細品嘗火口湖的魅力。抵達紅火山口往下看，可以看到三座火山湖，藍藍的、綠綠的，彷彿來到「異世界」。在陽光照射下，湖面閃閃發光，面對如此壯觀的景色，才感受到自己有多渺小。

沿著火山湖邊小徑走，撲鼻而來的盡是硫磺味，卻也撫慰了舟車勞頓、用盡洪荒之力爬山的心。

「真的就像做夢一樣，美到讓人窒息。」回到了台灣，翻著照片，「紐西蘭最美單日健行步道」絕非浪得虛名，待疫情遠離，未來有機會一定要再次拜訪。