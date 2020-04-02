清明連假慎防劇烈天氣！ 吳德榮：北部受影響最鉅

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，清明連假、甚至未來一周，東亞的天氣型態為中層的水氣常在華南輻合、形成厚實雲層，受中層西風導引東移，影響台灣；通過時雨勢時大時小、其中偶有中、小尺度對流系統發展，帶來劇烈天氣雷擊、強風、瞬間大雨。

他說，當其通過後，其間也有長短不一的空檔。北台受影響最鉅，近地層東北風又輸送冷空氣，天氣濕涼多雨，此為台灣諺語春寒雨若泉所描述的景緻；中台則偶受影響，南台受到影響的機率最低。

今天東北風影響，北台灣濕涼；中部以北、東半部有局部短暫陣雨。北部15至20度、中部16至24度、南部17至30度、東部15至28度。

明天東北風稍減弱，氣溫略回升，北部、東半部仍有局部短暫陣雨，中部山區亦有局部短暫陣雨的機率。

他說，周六、周日東北風略增強，氣溫稍降，北台偏濕涼；中部以北、東半部有局部陣雨。下周一東北風稍減弱，氣溫略回升，中部以北、東半部仍有局部陣雨。周日、下周一並有較大雨勢發生的機率。下周二、周三東北風再增強，氣溫下降，北台偏濕涼；北部、東半部有局部短暫陣雨。