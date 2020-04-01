回響／林佳龍允跨部會整合「接起偏鄉最後一哩路」

聯合報系願景工程「體檢行的正義2.0」上周報導政府部門在偏鄉交通資源錯置，導致「行的正義」難以實踐。交通部長林佳龍今天接受本報專訪坦言，國內長期以來「官本位」各自為政，未能從需求面出發，也就難以落實人本交通。他允諾出面整合跨部會資源，特別是教育部、衛福部與原民會，提供偏鄉與弱勢最後一哩路的整合式服務。

在偏鄉，針對長者看病、學童就學等移動需求，即使各部門投入資源，卻因缺乏蹲點、未能切中需求，村民寧可冒著風險，繼續搭白牌車而捨公車，橫向整合不足，也造成資源浪費。

林佳龍說，交通是基本人權，每個人都是國家的一份子、也都有繳稅，不應因為地理空間、階級地位而有差別，但國內無論部會內部、或橫向部會，長期以來以「官本位」各自為政，缺乏從「人」的角度與需求看供需，未能考慮最後一哩路，這確實讓許多住在海邊、山中的民眾「被漏掉了」。

他說，「交通平權」就應向健保一樣，應是每人都擁有的基本平權。他提出「蛋糕理論」說，就像蛋糕一樣，外層可以有很華麗的奶油、裝飾，但大家吃得飽的第一層，就是政府存在的目的，「政府常常如此宣稱，卻往往不是如此」，他坦言，當政府宣稱大眾運輸普及率達九成，有效率、很便宜時，卻仍有人無法得到服務時，「這就是一種剝削，這是劫貧濟富」。

林佳龍表示，交通部公路總局近年推動「需求反應式運距（ＤＲＴＳ）」，補助鄉鎮公所委託業者辦理小黃公車、幸福巴士，已經可涵蓋十之八九的範圍，但他認為，如今仍然沒能突破的瓶頸，就是資源整合。畢竟補助預算無法無限上綱，甚至許多「交通以外的服務」都應該結合教育部、衛福部、原民會，跨單位整合。

「體檢行的正義2.0」報導就曾提出，教育部提供偏鄉交通補貼，雖能補貼學校購車、租車，但後續維運、司機，學校難以籌錢；衛福部有長照交通車，但資格認定、補助方式，也讓許多隱性需求被忽略。林佳龍說，交通部無法成為「交通教育衛福部」，但要解決最後一哩路的部會橫向溝通，交通部可以帶頭來做，當台灣走向少子化、高齡化時，還有一成的人沒有得到照顧，不能讓他們被遺棄。

此外，國內許多偏鄉「最後一哩路」，大眾運輸無法滿足需求，當地也缺乏計程車，交通部公路總局上周開會，除了今年將增加26個偏鄉推動小黃公車、幸福巴士，也將盤點各個「被遺忘的偏鄉」，在特定區域有條件鬆綁自用車

「體檢行的正義2.0」以台中市梨山地區為例，中橫便道20年沒有公共運輸，前年底豐原客運駛入，接起谷關到梨山，但當部落長者要就醫、採買時，從部落到梨山、從谷關轉乘，都面臨困難，只能倚賴白牌車，當地民眾冒風險開白牌車，解決在地需求，卻面臨缺乏保險、挨罰風險。

公路總局副局長黃運貴表示，將與豐原客運討論，在兩端點銜接。除了將檢視各部會在當地投入的多餘運能，溝通設法共享資源，對於在地自用車，除研議輔導轉為租賃車，今年鬆綁計程車可跨區領牌，也能轉為多元化計程車，此外，也能考慮特定區域發給臨時牌照，有條件鬆綁載客。

另一方面，交通部科顧室近兩年在花東三鄉鎮展開試辦計畫，輔導在地青年考職業駕照，讓在地車載在地人，除了上周初步與鼎東客運找到合作模式。科顧室主任王穆衡表示，試辦計畫終究不會永遠存在，目標今年能從試辦鄉鎮中，盤點出不同樣態及散落的各部會資源與成本，最後仍希望與公路總局合而為一，制度化才能成為常態。

對此，林佳龍認為，偏鄉交通在制度設計面應公私合作，除了政府投入資源之外，科顧室試辦的計畫也應擴大並制度化，在有需求之處適度鬆綁，讓偏鄉既有白牌車、非營利組織對接大眾運輸，「我們沒辦法做到讓公車開到每個人家門口，但他們（白牌車）本來就存在，那是偏鄉的常態、彼此載一程，若能彌補大眾運輸不足之處，接起最後一哩路，只要方向是對的、只要能確保安全，就要去做。」